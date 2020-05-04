Сталлоне проговорился о работе над сиквелом культового боевика "Разрушитель"
15:48, 04 мая 2020Кино и музыка
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В первом «Разрушителе», помимо Сталлоне, снимались Уэсли Снайпс и Сандра Буллок.
"Разрушитель" со Сталлоне и Снайпсом получит продолжение / Warner Bros.
Сильвестр Сталлоне подтвердил, что компания Warner Bros. разрабатывает сиквел фантастического боевика «Разрушитель» 1993 года.
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Как сообщает DTF, такое заявление актер сделал, когда отвечал на вопросы подписчиков в Instagram. По его словам, работа над фильмом «прямо сейчас».
Примечательно, что официального анонса сиквела пока нет.
Сталлоне снимался в первом «Разрушителе» вместе с Уэсли Снайпсом и Сандрой Буллок. Вернутся ли они к своим ролям в возможном сиквеле – неизвестно.
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