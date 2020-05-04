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Сталлоне проговорился о работе над сиквелом культового боевика "Разрушитель"

15:48, 04 мая 2020
Кино и музыка
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"Разрушитель" со Сталлоне и Снайпсом получит продолжение / Warner Bros.

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Как сообщает DTF, такое заявление актер сделал, когда отвечал на вопросы подписчиков в Instagram. По его словам, работа над фильмом «прямо сейчас».

Примечательно, что официального анонса сиквела пока нет.   

Сталлоне снимался в первом «Разрушителе» вместе с Уэсли Снайпсом и Сандрой Буллок. Вернутся ли они к своим ролям в возможном сиквеле – неизвестно.

Ранее сообщалось, что калифорнийская кинокомпания Legendary Pictures разрабатывает киноадаптации популярных компьютерных игр SimCity и The Sims.

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Теги: #кино#Сильвестр Сталлоне