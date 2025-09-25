Все три имеют мистическую составляющую.

Есть проекты, которые держат в напряжении не только сюжетами, но и загадками, которые зрители пытаются разгадать еще долго после просмотра. Именно такие сериалы заставляют строить собственные теории, спорить в обсуждениях и ждать новых серий с еще большим нетерпением.

УНИАН собрал для вас три сериала, которые заставят искать скрытые смыслы и не будут давать покоя до финальных титров:

1. "Извне"

Мистический хоррор-триллер о небольшом американском городке, из которого никто не может выбраться. Днем он выглядит почти обычным, но ночью его жителей преследуют ужасные существа, маскирующиеся под людей. Шериф и местные жители пытаются выжить и одновременно разгадать тайну городка и его зловещей природы.

В главных ролях: Гарольд Перрино ("Остаться в живых"), Эйон Бейли ("Братья по оружию"), Каталина Сандино Морено ("Варвары").

Рейтинги: IMDb - 7.8/10; Rotten Tomatoes - 96%.

2. "Чашка"

Сюжет вращается вокруг семьи и ее соседей, которые сталкиваются с непостижимой угрозой. Исчезновение детей и странные события заставляют их объединиться, чтобы выжить.

Сериал вдохновлен романом Роберта Р. МакКаммона "Stinger", но в значительной степени изменен.

В главных ролях: Ивонн Страховски ("Рассказ служанки"), Скотт Спидман ("Другой мир", "Анатомия Грей").

Рейтинги: IMDb - 6.3/10; Rotten Tomatoes - 77%.

3. "Институт"

Экранизация романа Стивена Кинга переносит зрителей в закрытое учреждение, где содержатся дети с необычайными способностями. Они становятся частью жутких экспериментов, и только смелость и единство могут дать шанс на побег.

В главных ролях: Бен Барнс ("Тень и кость", "Дориан Грей"), Мэри-Луиз Паркер ("Красный воробей", "Жареные зеленые помидоры"),

Рейтинги: IMDb - 6.7/10; Rotten Tomatoes - 64%.

