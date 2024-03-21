Одновременно официально стало известно, что второй сезон приквела "Игры престолов" стартует 16 июня 2024 года.

Стриминговый сервис HBO выпустил сразу два трейлера второго сезона фэнтези-сериала "Дом дракона" (House of the Dragon), который является приквелом культовой "Игры престолов".

В частности, "черный" трейлер показан с точки зрения королевы Рейниры Таргариен, принца Деймона Таргариена и их сторонников, которые стремятся вернуть ей престол.

В "зеленом" трейлере события показаны с точки зрения королевы Алисенты Хайтауэр, ее отца сира Отто Хайтауэра и сына короля Эйгона II Таргариена, которые узурпировали престол.

Одновременно официально стало известно, что второй сезон приквела "Игры престолов" стартует 16 июня 2024 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом месяце в Warner Bros. Discovery анонсировали выход продолжения сериала "Дом дракона" где-то летом 2024 года. К счастью фанатов шоу, этим "летом" оказался июнь, а не август.

Известно, что второй сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов. В нем к своим ролям вернутся Мэтт Смит (принц Дэймон Таргариен), Оливия Кук (королева Алисента Хайтауэр), Эмма Д'Арси (королева Рейнира Таргариен), Ив Бест (принцесса Рейнис Таргариен), Стив Туссен (лорд Корлис Веларион), Фабиэн Франкель (сэр Кристон Коль), Юэн Митчелл (принц Эймонд Таргариен), Том Глинн-Карни (король Эйгон II Таргариен), Соноя Мизуно (Мисария), Рис Иванс (сир Отто Хайтауэр), Гарри Коллетт (принц Джекейрис "Джейс" Веларион), Бетани Антония (леди Бейла Таргариен), Фиби Кэмпбелл (леди Рейна Таргариен), Фиа Сабан (королева Хелейна Таргариен), Джефферсон Холл (лорд Джейсон Ланнистер/сир Тиланд Ланнистер) и Мэттью Нидем (лорд Ларис Стронг).

Среди новичков второго сезона – Абубакар Салим (сериал "Воспитанные волками") в роли Элина из Халла, Гейл Рэнкин (сериалы "Блеск", "Перри Мейсон") в роли Элис Риверс, Фредди Фокс (сериал "Медленные лошади") в роли сира Гвейна Хайтауэра и Саймон Рассел Бил ("Смерть Сталина", "Глубокое синее море") в роли сира Саймона Стронга.

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