Одну из героинь сериала в новом эпизоде назвали "русской проституткой".

Российских зрителей сиквела "Секса в большом городе" под названием "И просто так..." возмутило упоминание в 8 серии русской проститутки.

В официальном Instagram проекта пользователи из России призывают бойкотировать сериал.

Поводом для гнева россиян стала сцена из "И просто так..." в 8 эпизоде, когда Кэрри Брэдшоу обсуждает с подругой Симой свою новую соседку Лизетт. Последняя в молодом возрасте живет в собственной роскошной квартире. И тут Сима называет девушку "русской проституткой", так она объясняет покупку Лизетт дорогой недвижимости. На самом деле эта героиня работает дизайнером ювелирных украшений. И она не россиянка.

Для бойкота сериала российские пользователи использовали хештег #metoorussian и потребовали извинений от создателей "И просто так...".

Напомним, "И просто так" (англ. And Just Like That…) — американский сериал, сиквел "Секса в большом городе" и двух его кинопродолжений. Премьера двух первых серий состоялась 9 декабря 2021 года на стриминговом сервисе HBO Max.

Зрителей ждут еще две серии "И просто так...": 9-я выйдет онлайн 27 января, а финальный эпизод сиквела сериала "Секс в большом городе" - 3 февраля.

