Кинокомпания A24 выпустила первый трейлер романтической комедии "Материалисты" (Materialists) от номинантки на "Оскар" Селин Сон за фильм "Прошлые жизни" 2023 года.
Вторая полнометражная режиссерская работа Сон перенесет зрителей в Нью-Йорк, а в центре сюжета окажутся профессиональная сваха, ее бывший любовник и богатый мужчина, с которым она только что познакомилась.
Главные роли в фильме сыграли Дакота Джонсон (франшиза "50 оттенков серого", "Мадам Паутина"), Педро Паскаль ("Гладиатор 2", сериалы "Последние из нас", "Нарко", "Мандалорец") и Крис Эванс (франшиза "Первый мститель", "Достать ножи", "Серый человек").
Премьера фильма запланирована на 13 июня 2025 года. Однако покажут ли его в Украине, пока неизвестно.
Напомним, предыдущий фильм Селин Сон стал одной из главных сенсаций 2023 года. Лента получила высокие оценки от критиков, немало престижных наград, в том числе две номинации на "Оскар", а также собрала более 40 миллионов долларов в прокате, что является довольно высоким показателем для независимого кино.
Главные герои фильма – кореянка Ен На и ее школьный товарищ Хэ Сон. Они вместе учились в Сеуле, и Эн На была влюблена в Хэ Сона, но их дружба внезапно оборвалась, когда девушке пришлось переехать с семьей в Канаду. Спустя 12 лет они находят друг друга в социальных сетях, начинают переписываться и разговаривать по Скайпу.