Премьера нового фильма от Селин Сон запланирована на 13 июня 2025 года.

Кинокомпания A24 выпустила первый трейлер романтической комедии "Материалисты" (Materialists) от номинантки на "Оскар" Селин Сон за фильм "Прошлые жизни" 2023 года.

Вторая полнометражная режиссерская работа Сон перенесет зрителей в Нью-Йорк, а в центре сюжета окажутся профессиональная сваха, ее бывший любовник и богатый мужчина, с которым она только что познакомилась.

Главные роли в фильме сыграли Дакота Джонсон (франшиза "50 оттенков серого", "Мадам Паутина"), Педро Паскаль ("Гладиатор 2", сериалы "Последние из нас", "Нарко", "Мандалорец") и Крис Эванс (франшиза "Первый мститель", "Достать ножи", "Серый человек").

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Премьера фильма запланирована на 13 июня 2025 года. Однако покажут ли его в Украине, пока неизвестно.

Напомним, предыдущий фильм Селин Сон стал одной из главных сенсаций 2023 года. Лента получила высокие оценки от критиков, немало престижных наград, в том числе две номинации на "Оскар", а также собрала более 40 миллионов долларов в прокате, что является довольно высоким показателем для независимого кино.

Главные герои фильма – кореянка Ен На и ее школьный товарищ Хэ Сон. Они вместе учились в Сеуле, и Эн На была влюблена в Хэ Сона, но их дружба внезапно оборвалась, когда девушке пришлось переехать с семьей в Канаду. Спустя 12 лет они находят друг друга в социальных сетях, начинают переписываться и разговаривать по Скайпу.

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