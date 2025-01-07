Инсайдеры подтвердили слухи о помолвке актеров.

Слухи, которые распространились накануне после церемонии награждения премией "Золотой глобус" о помолвке известных американских актеров Тома Холланда и Зендеи, подтвердились. Звезда фильма "Человек-паук" сделал предложение модели и артистке, известной по ролям в картинах "Дюна" и "Эйфория".

Об этом сообщает издание TMZ. Инсайдеры отмечают, что все же кольцо Зендеи на кинопремии свидетельствовало о помолвке с любимым. Как известно, знаменитость на событии продемонстрировала свое роскошное кольцо на безымянном пальце. Поклонники сразу предположили, что она с избранником перешла на новый уровень в отношениях. Однако некоторые предполагали, что украшение - это просто подарок от ювелирного бренда.

Пока что сами звезды официально не подтверждали свою помолвку, но инсайдеры отмечают, что предложение после восьми лет отношений все же произошло. Оно состоялось в период между Рождеством и Новым годом в одном из домов Зендеи в США. Предложение руки и сердца было "очень романтичным и интимным", только для них двоих. Ни друзей, ни родных пары на этом важном вечере не было. Том дома опустился на одно колено и сделал предложение любимой.

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Пока что о женитьбе влюбленные не думают. Они отложили бракосочетание из-за сильной загруженности графиков обоих партнеров. В сети поговаривают, что кольцо, которым актриса похвасталась на "Золотом глобусе", создал лондонский ювелир, а его приблизительная стоимость составляет 100 тысяч долларов.

Кроме того, по данным издания, Холланд заранее попросил благословения у отца Зендеи - Казембе Аджаму Коулмана. Произошло это еще несколько месяцев назад. Сейчас пара не комментирует свои отношения публично и не делится совместными кадрами в сети. Они ведут закрытый и частный образ жизни и даже не появляются вместе на публичных мероприятиях. Известно лишь, что у артистов есть две собаки - Нуна и Дафна - а вот тему детей звезды пока не обсуждают.

Отметим, что Том и Зендея познакомилась на съемочной площадке фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2017 году. Тогда они сыграли влюбленную пару. Через пять лет после съемок актер и модель официально подтвердили свои отношения, которые сейчас продолжаются уже восемь лет.

Напомним, ранее Зендея поделилась планами на личную жизнь и карьеру. Актриса призналась, что не хочет, чтобы ее будущие дети были популярными.

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