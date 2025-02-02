Женщина редко публикует семейные кадры в сети.

Американская актриса Линдси Лохан, которая известна по фильмам "Чумовая пятница", "Плохие девочки" и "Ловушка для родителей", впервые показала своего сына.

Недавно в своем Instagram женщина решила опубликовать несколько фото с полугодовалым Луаем и своим мужем - арабским финансистом Бадером Шаммасом. Семья посетила зоопарк и насладилась временем вместе.

К слову, актриса не рассекретила лицо малыша. Она делала фотографии только со спины. Также женщина оставила без подписи кадры в сети.

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К слову, Линдси встретила миллионера Бадера Шаммаса в 2019 году. Через два года пара объявила о помолвке, а в 2022 году влюбленные поженились. В 2023 году Лохан поделилась радостной вестью - она родила первенца Луая.

Напомним, ранее стало известно, что звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой. Актриса не скрывает, что с помощью суррогатного материнства у нее появилась на свет желанная дочь. Девочку звездные родители назвали Туве Джейн и уже показали ее первые фото в сети.

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