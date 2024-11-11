Сегодня он празднует свой день рождения.

Известный американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо сегодня, 11 ноября, празднует свой день рождения. Ему исполнилось 50 лет.

УНИАН вспоминает лучшие фильмы с участием юбиляра и его творческий путь.

Леонардо Ди Каприо начал играть в кино в 5 лет. Но уже через несколько лет он разочаровался в этой профессии и думал, чем заниматься дальше. Однако в подростковом возрасте парень решил снова попробовать себя в актерстве и снимался в рекламе.

Полноценную актерскую карьеру Лео начал в шестнадцать лет. Он снимался в сериале "Проблемы роста", затем участвовал в киноленте "Жизнь этого парня. Правдивая история". Критики высоко оценили игру Ди Каприо, а режиссеры начали чаще приглашать в кино харизматичного подростка.

Фильм "Что угнетает Гилберта Грейпа", в котором 19-летний Леонардо сыграл умственно отсталого мужчину, принес ему первую номинацию на премию "Оскар".

Однако наиболее удачным в карьере актера считается 1997 год. Именно тогда они вместе с Кейт Уинслет сыграли главные роли в легендарной киноленте Джеймса Кэмерона "Титаник". К слову, фильм стал самым кассовым в истории кинематографа, а самому Ди Каприо приносит номинацию на премию "Золотой глобус".

Позже популярность актера и количество его поклонников во всем мире начала увеличиваться. По данным IMDB, за свой талант он получил более 100 престижных наград: премию "Оскар", "Золотой глобус", "Бафта", а также стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

К слову, Ди Каприо 6 раз номинировали на "Оскар". Однако он получил эту награду лишь один раз за фильм "Легенда Хью Гласса", в котором сыграл главную роль.

"Титаник"

"Ромео+Джульетта"

"Пляж"

"Банды Нью-Йорка"

"Авиатор"

"Остров проклятых"

"Великий Гэтсби"

"Легенда Хью Гласса"

Напомним, ранее звезда фильма "Один дома" сыграет во втором сезоне сериала Fallout.

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