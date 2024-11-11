Известный американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо сегодня, 11 ноября, празднует свой день рождения. Ему исполнилось 50 лет.
УНИАН вспоминает лучшие фильмы с участием юбиляра и его творческий путь.
Леонардо Ди Каприо начал играть в кино в 5 лет. Но уже через несколько лет он разочаровался в этой профессии и думал, чем заниматься дальше. Однако в подростковом возрасте парень решил снова попробовать себя в актерстве и снимался в рекламе.
Полноценную актерскую карьеру Лео начал в шестнадцать лет. Он снимался в сериале "Проблемы роста", затем участвовал в киноленте "Жизнь этого парня. Правдивая история". Критики высоко оценили игру Ди Каприо, а режиссеры начали чаще приглашать в кино харизматичного подростка.
Фильм "Что угнетает Гилберта Грейпа", в котором 19-летний Леонардо сыграл умственно отсталого мужчину, принес ему первую номинацию на премию "Оскар".
Однако наиболее удачным в карьере актера считается 1997 год. Именно тогда они вместе с Кейт Уинслет сыграли главные роли в легендарной киноленте Джеймса Кэмерона "Титаник". К слову, фильм стал самым кассовым в истории кинематографа, а самому Ди Каприо приносит номинацию на премию "Золотой глобус".
Позже популярность актера и количество его поклонников во всем мире начала увеличиваться. По данным IMDB, за свой талант он получил более 100 престижных наград: премию "Оскар", "Золотой глобус", "Бафта", а также стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.
К слову, Ди Каприо 6 раз номинировали на "Оскар". Однако он получил эту награду лишь один раз за фильм "Легенда Хью Гласса", в котором сыграл главную роль.
"Титаник"
"Ромео+Джульетта"
"Пляж"
"Банды Нью-Йорка"
"Авиатор"
"Остров проклятых"
"Великий Гэтсби"
"Легенда Хью Гласса"
Напомним, ранее звезда фильма "Один дома" сыграет во втором сезоне сериала Fallout.