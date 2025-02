Даже те, кто смотрел легендарную киноленту несколько раз, могут не знать этих фактов.

Фильм "Форрест Гамп" с Томом Хенксом в главной роли вышел на экраны 31 год назад, и стал девятой полнометражной картиной режиссера Роберта Земекиса. Фильм получил 6 премий "Оскар" и стал одним из самых успешных в истории кино не только среди зрителей, но и среди критиков. Сценаристы сделали акцент на некоторых деталях истории Форреста Гампа - о них далее в материале.

Интересные факты о фильме "Форрест Гамп"

Прежде чем начать разговор о забавных деталях в самой киноленте, разберемся в предыстории. В 1989 году писатель Уинстон Грум создал героя, которого звали Форрест Гамп (на английском - Forrest Gump). Имя было выбрано неслучайно - в английском языке есть такое устойчивое выражение "forest gump" - "лесной болван".

Грум решил, что персонаж его книги будет умственно отсталым жителем небольшого города на юге США, на судьбу которого выпадут значимые для истории события XX века. Так и вышло - роман о дружелюбном парне стал бестселлером, а спустя 5 лет стал основой для сценария к фильму, который даже спустя 30 лет уверенно занимает лидирующие позиции в рейтингах самых популярных кинолент. И о том, какие тайны и секреты хранит фильм Форрест Гамп, мы и расскажем.

Во время игры в пинг-понг Форрест не моргает

Когда Форрест Гамп находился в больнице, один из пациентов предложил ему поиграть в пинг-понг. Оказалось, что главный герой не знает правил игры. Вместо подробных объяснений он получил наставление: "Главный секрет прост - никогда не своди глаз с шарика". Форрест воспринял это буквально и на протяжении всего матча ни разу не моргнул, несмотря на скорость игры.

Оказалось, что снять такую сложную сцену не смогли - не хватило подготовки. Земекис не стал приглашать спортсменов, он сделал проще - попросил актеров сделать вид, что они отбивают шарик - его потом нарисовали на компьютере.

Споры вокруг антивоенной речи Форреста

Те, кто смотрели фильм, знают, что главный герой, как участник войны во Вьетнаме, был приглашен на акцию протеста, чтобы произнести речь. Как только он начал говорить, отключился микрофон, так что толпа практически ничего не услышала - только приветствие и прощание.

По одной из версий, Форрест все-таки произнес антивоенную речь. Он сказал о том, что иногда молодые парни, которых отправляют во Вьетнам, приезжают домой безногими или не приезжают совсем. И это все, что он хотел бы сказать о Вьетнаме.

Некотоые поклонники в сети усомнились в этом варианте и, читая по губам, заявили, что речь более сложная и длинная. Как было на самом деле - неизвестно.

Кулон лейтенанта Джо - не реквизитная вещь

На шее у героя лейтенанта Джо, которого сыграл Гэри Синиз, можно заметить кулон - на нем красуется фигура св. Христофоора. Оказывается, что персонаж носить его, потому что верит - амулет способен защитить от шторма и уберечь от беды в странствиях.

Но эпизоды с кулоном не были придуманы для фильма Форрест Гамп - реальная история в том, что это не реквизит, а личная вещь Синиза - один из его родственников действительно служил во Вьетнаме и тогда носил оберег.

О смерти Буббы "сказали" раньше

Для некоторых зрителей смерть наивного и добродушного персонажа Буббы могла стать чуть ли не самым трагическим моментом во всем фильме. Однако режиссер попытался предупредить людей об этом.

Первая встреча Форреста и Буббы с лейтенантом Дэном сопровождается напутствием со стороны опытного военного новобранцам. Он просит их не совершать глупостей и не оказаться убитыми. В тот момент, когда он говорит это, на фоне отчетливо слышна песня.

Это композиция 1966 года под названием "Sloop John B" из девятого альбома американской рок-группы The Beach Boys. Последние две строчки из текста "I wanna go home, Let me go home" повторил Бубба, когда умирал по сюжету, сказав, что хочет домой.

Брат Тома Хэнкса играл вместо него

В некоторых сценах, где Форрест Гамп бежит, был использовал труд дублера. Однако человека подобрали не только по внешним данным, но и по актерским. Том Хэнкс рассказал, что пока входил в образ Форреста, пересматривал фильм, где снимался его брат Джим. Актер обратил внимание на забавный стиль бега Хэнкса-младшего, и перенял его себе для роли Форреста. В некоторых сценах действительно можно увидеть именно Тома Хэнкса, но в самых активных эпизодах с бегом под Форреста Гампа загримирован Джим.

