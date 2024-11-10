Актер разочарован результатом голосования.

Знаменитый американский актер и продюсер, звезда фильма "Форрест Гамп" Том Хэнкс сообщил решение, которым шокировал своих поклонников. Оказалось, что артист покинул США, а причиной этому стала победа Дональда Трампа, о котором ранее резко высказалась певица Билли Айлиш, на президентских выборах.

Как известно, 5 ноября этого года в Америке состоялись президентские выборы. Большинство звезд поддерживали Камалу Харрис и надеялись, что должность главы государства займет именно она. Однако, набрав 270 голосов, Трамп стал победителем.

Хэнкс сообщил о своей эмиграции интересным образом. Как сообщает издание The Direct, актер написал прощальное письмо, в котором и объявил о переезде. По словам кинозвезды, он не был готов, что республиканец снова станет президентом. Вероятно, Хэнкс поддерживал демократку Харрис и хотел, чтобы победила она.

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В то же время оскароносный артист отметил, что он может вернуться на родину, но это произойдет нескоро. Свой отъезд он назвал "политическим отпуском". Том не стал раскрывать страну, в которую переехал.

"С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю, что официально покинул страну. Да, вы не ошиблись - сейчас я пишу это из далекого, неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на... ну, на то, что определенно не является Америкой. Вы спросите, зачем я здесь? Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты выборов, я подумал: "Беги, Форрест, беги!". И именно это я сделал. Пожалуйста, не думайте об этом, как о том, что я покидаю свою любимую страну - просто думайте об этом, как об очень долгом отпуске по политическим соображениям. Я вернусь. О, возможно, как раз к президенту Опре", - говорится в письме знаменитости.

Что известно о Хэнксе

Том - известный американский актер и кинопродюсер, получивший славу благодаря ролям в таких культовых фильмах, как "Форрест Гамп", "Зеленая миля", "Спасти рядового Райана" и "Изгой". Более 40 лет своей жизни артист посвятил кино.

Хэнкс получил две премии "Оскар" за лучшую мужскую роль подряд в лентах "Филадельфия" и "Форрест Гамп".

Напомним, ранее другая голливудская звезда решила покинуть США из-за победы Трампа. Америка Феррера заявила, что хочет переехать за границу и раскрыла страну, где хочет поселиться.

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