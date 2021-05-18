В Роттердаме состоялся первый полуфинал конкурса Евровидение.

В Роттердаме состоялся первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение". Все участники показали достаточно сильные номера. Кто-то решил "брать" вокальными данными, а кто-то сделал ставку на зажигательные танцы. В целом шоу получилось достаточно ярким и запоминающимся.

УНИАН собрал самые яркие выступления участников первого полуфинала.

Монтень - Technicolour

24-летняя певица поразила не только своими вокальными данными, но и ярким номером со спецэффектами. Отметим, что девушка не смогла попасть в Роттердам на конкурс, но это не помешало ей зажечь.

Yes Australia are in #Eurovision, get over it. pic.twitter.com/lMSQqom7m4 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

Ана Соклич - Amen

Чувственная песня в исполнении Аны Соклич заставила зрителей затаить дыхание. Весь номер от нее невозможно было оторвать глаз.

Amen sister! What a perf performance from Slovenia's Ana! #Eurovision 🇸🇮 pic.twitter.com/SFMZZXxqI8 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

Элена Цагрину - El Diablo

Певица приехала на Евровидение, чтобы осуществить свою детскую мечту. И не зря, ведь зрители приняли ее с восторгом. Элена выступила в блестящем мини-платье в окружении девушек-танцовщиц, а на фоне горел огонь. Вот, что значит яркость!

Самира Эфенди - Mata Hari

Эфенди из Азербайджана показала воистину яркий номер. Она не только поразила сильным голосом, но еще и зажигательным танцем.

Go_A - SHUM

Украинская группа представила песню на родном языке. Несмотря на то, что солистке Екатерине Павленко накануне первого полуфинала стало плохо, она все же смогла собраться и выступить на главном песенном конкурсе. Украина прямо-таки раскачала зал своим номером.

DROP THAT BEAT! pic.twitter.com/EK9XWm4Tkz — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

Туссе - Voices

Представитель Швеции выступил на конкурсе, чтобы осуществить свою мечту. Он надеется стать первым темнокожим артистом, который победит на Евровидение.

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Автор: Диана Могилевич