В Роттердаме состоялся первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение". Все участники показали достаточно сильные номера. Кто-то решил "брать" вокальными данными, а кто-то сделал ставку на зажигательные танцы. В целом шоу получилось достаточно ярким и запоминающимся.
УНИАН собрал самые яркие выступления участников первого полуфинала.
Монтень - Technicolour
24-летняя певица поразила не только своими вокальными данными, но и ярким номером со спецэффектами. Отметим, что девушка не смогла попасть в Роттердам на конкурс, но это не помешало ей зажечь.
Yes Australia are in #Eurovision, get over it. pic.twitter.com/lMSQqom7m4— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
Ана Соклич - Amen
Чувственная песня в исполнении Аны Соклич заставила зрителей затаить дыхание. Весь номер от нее невозможно было оторвать глаз.
Amen sister! What a perf performance from Slovenia's Ana! #Eurovision 🇸🇮 pic.twitter.com/SFMZZXxqI8— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
Элена Цагрину - El Diablo
Певица приехала на Евровидение, чтобы осуществить свою детскую мечту. И не зря, ведь зрители приняли ее с восторгом. Элена выступила в блестящем мини-платье в окружении девушек-танцовщиц, а на фоне горел огонь. Вот, что значит яркость!
YAAAAS! pic.twitter.com/daAFlu4QLd— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
Самира Эфенди - Mata Hari
Эфенди из Азербайджана показала воистину яркий номер. Она не только поразила сильным голосом, но еще и зажигательным танцем.
LET'S GO! #Eurovision 🇦🇿 pic.twitter.com/6TMbo50eAa— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
Go_A - SHUM
Украинская группа представила песню на родном языке. Несмотря на то, что солистке Екатерине Павленко накануне первого полуфинала стало плохо, она все же смогла собраться и выступить на главном песенном конкурсе. Украина прямо-таки раскачала зал своим номером.
DROP THAT BEAT! pic.twitter.com/EK9XWm4Tkz— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
Туссе - Voices
Представитель Швеции выступил на конкурсе, чтобы осуществить свою мечту. Он надеется стать первым темнокожим артистом, который победит на Евровидение.
CAN YOU HEAR THEM? #Eurovision 🇸🇪 pic.twitter.com/CwOEa7QJfy— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
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