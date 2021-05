В Роттердаме состоялся первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение". Все участники показали достаточно сильные номера. Кто-то решил "брать" вокальными данными, а кто-то сделал ставку на зажигательные танцы. В целом шоу получилось достаточно ярким и запоминающимся.

Монтень - Technicolour

24-летняя певица поразила не только своими вокальными данными, но и ярким номером со спецэффектами. Отметим, что девушка не смогла попасть в Роттердам на конкурс, но это не помешало ей зажечь.

