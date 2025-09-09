Фильм должен выйти в кинотеатрах в декабре 2025 года.

Вышел первый трейлер экшн-хоррора "Пылевой кролик" (Dust Bunny), главную роль в котором сыграл всемирно известный датский актер Мадс Миккельсен ("Охота", "Доктор Стрэндж", "Еще по одной", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", сериал "Ганнибал").

В центре сюжета – восьмилетняя девочка, которая просит своего странного соседа помочь ей убить монстра под ее кроватью, который, по ее мнению, убил ее семью.

Также в фильме сыграли Софи Слоун (первая главная роль в полнометражном фильме), Сигурни Уивер (франшизы "Чужой", "Охотники за привидениями"), Дэвид Дастмалчян ("Человек-муравей", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериал "Киллербот") и другие.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Брайан Фуллер, который прославился благодаря работе над сериалами ("Герои", "Американские боги", "Звездный путь: Дискавери").

Больше всего же Фуллер известен как создатель сериала "Ганнибал" – таким образом, он впервые за десять лет снова воссоединился с Мадсом Миккельсеном, исполнителем главной роли в этом шоу.

Для Фуллера это полнометражный режиссерский дебют.

Премьера "Пылевого кролика" состоится уже сегодня, 9 сентября 2025 года, в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. В то же время в американский прокат он выйдет аж 5 декабря 2025 года. Покажут ли ленту в Украине, пока неизвестно.

