В украинский прокат фильм выйдет 14 апреля 2022 года.

Вышел первый трейлер фэнтези "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", который является приквелом серии фильмов о Гарри Поттере и третьей частью серии фильмов "Фантастические твари".

Как сообщает Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 14 апреля 2022 года.

Согласно с официальным синопсисом фильма, профессор Албус Дамблдор (Джуд Лоу) понимает, что могущественный Темный волшебник Геллерт Гриндельвальд (Мадс Миккельсен) прилагает все усилия, чтобы захватить контроль над магическим миром. Не в состоянии остановить его в одиночку, Дамблдор поручает магиозоологу Ньюту Саламандеру (Эдди Редмэйн) возглавить бесстрашную команду волшебников, волшебниц и одного храброго магловского пекаря. Вместе они отправляются в опасную миссию, во время которой их ждут встречи со старыми и новыми тварями. Также на пути они столкнутся с последователями Гриндельвальда, легион которых неуклонно увеличивается. Ставки растут, и встает лишь один вопрос: как долго Дамблдор будет оставаться в стороне?

Читайте такжеПоявился первый трейлер нового шпионского триллера от Гая Ричи (видео)Уже известно, что кроме вышеупомянутых актеров, к своим ролям вернутся Дэн Фоглер, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Эзра Миллер и Каллум Тернер.

Как сообщал УНИАН, в третьей части "Фантастических тварей" Джонни Деппа, которого попросили покинуть проект из-за его скандального развода, в роли Гриндевальда заменит известный датский актер Мадс Миккельсен.

Автор: Марина Григоренко