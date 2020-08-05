Фильм об Уитни Хьюстон получил дату выхода и режиссера

Фильм сфокусируется на огромном музыкальном наследии певицы, но обещает не игнорировать ее смерть.

Выход фильма об американской певице Уитни Хьюстон, которым занимается сценарист "Богемной рапсодии" Энтони Маккартен, запланирован на ноябрь 2022 года.

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Такую дату установила студия TriStar Pictures, выигравшая аукцион на производство фильма, сообщает Deadline. Кроме сценариста уже известны имена некоторых членов съемочной группы. Так режиссуру доверили Стелле Мэги ("Весь этот мир", "Уикэнд"), а продюсерами станут Пэт Хьюстон, Ларри Местель, Дэннис О’Салливан и Джефф Калигери. Авторы фильма уже получили разрешение на использование песен Хьюстон.

Фильм сфокусируется на огромном музыкальном наследии певицы, но обещает не игнорировать ее смерть.

Певица умерла 11 февраля 2012 года накануне церемонии вручения премии "Грэмми".

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