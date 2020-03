Джастин Бибер выпустил клипы на две танцевальные песни

Обе песни вошли в новый альбом Бибера Changes, релиз которого состоялся 14 февраля

25-летний певец Джастин Бибер, который вернулся к музыкальной карьере и побил рекорд Элвиса Пресли, презентовал сразу два танцевальных клипа - на песни All Around Me и Habitual.

Обе композиции вошли в новый альбом Бибера Changes, релиз которого состоялся 14 февраля.

Оба клипа являются частью визуального проекта "Changes: The Movement", где музыкант демонстрирует таланты своих любимых хореографов и танцоров. Режиссером выступил Ник ДеМура, работавший с ним над туром Believe.