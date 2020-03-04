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Джастин Бибер выпустил клипы на две танцевальные песни

17:07, 04 марта 2020
Кино и музыка
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Обе композиции вошли в новый альбом Бибера \ скриншот с видео

25-летний певец Джастин Бибер, который вернулся к музыкальной карьере и побил рекорд Элвиса Пресли, презентовал сразу два танцевальных клипа - на песни All Around Me и Habitual.

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Обе композиции вошли в новый альбом Бибера Changes, релиз которого состоялся 14 февраля.

Оба клипа являются частью визуального проекта "Changes: The Movement", где музыкант демонстрирует таланты своих любимых хореографов и танцоров. Режиссером выступил Ник ДеМура, работавший с ним над туром Believe.

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Теги: #певец#клипы