Джастин Бибер показал страстный поцелуй с супругой (фото)
15:15, 02 марта 2020Звезды
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Певец в честь своего Дня рождения показал фото из личного архива.
Джастин Бибер отметил 26-летие / Фото: instagram, justinbieber
Известный певец Джастин Бибер показал страстный поцелуй со своей женой Хейли Болдуин.
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Фото певец опубликовал на своей странице в Instagram.
Отметим, что снимок был опубликован в День рождения Бибера. Ему исполнилось 26 лет.
"Ты - мой подарок на День рождения", - так Джастин подписал снимок.
На фото певец обнимает и страстно целует свою супругу Хейли.
Как сообщал УНИАН, ранее Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес. Певец признался, что ему было очень плохо из-за расставания с Селеной.
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