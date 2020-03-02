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Джастин Бибер показал страстный поцелуй с супругой (фото)

15:15, 02 марта 2020
Звезды
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Джастин Бибер отметил 26-летие / Фото: instagram, justinbieber

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Фото певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Отметим, что снимок был опубликован в День рождения Бибера. Ему исполнилось 26 лет.

"Ты - мой подарок на День рождения", - так Джастин подписал снимок.

На фото певец обнимает и страстно целует свою супругу Хейли.

Как сообщал УНИАН, ранее Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес. Певец признался, что ему было очень плохо из-за расставания с Селеной.

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Теги: #певец#фото#Джастин Бибер и селена Гомес