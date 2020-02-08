Netflix впервые раскрыл названия заблокированных властями фильмов

В компании уточняют, что удаляют контент только после получения письменного запроса.

С момента своего запуска в 1997 году американский стриминговый гигант Netflix снял с показа девять фильмов и телешоу по требованию пяти государств.

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Об этом говорится в отчете компании, передает kommersant. Как сообщает портал Axios, Netflix опубликовал подобный отчет впервые за свою 23-летнюю историю.

Так, определенный контент был снят платформой с показа в период с 2015 по 2020 года. С требованием удалить определенные фильмы и телешоу обращались власти Вьетнама, Германии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии и Сингапура.

За пять лет с показа были сняты:

2015 год - детективный сериал «Мост» (по требованию Новой Зеландии, где картину сочли «нежелательной» к просмотру);

2017 - фильм Стенли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» (по требованию Вьетнама, картина посвящена войне во Вьетнаме);

2017 - фильм ужасов «Ночь живых мертвецов» (по требованию Комиссии Германии по защите молодежи);

2018 - телешоу «Готовим на уровне», фильм «Легенда 420» и сериал «Раскосяченные» (по требованию Сингапура);

2019 - телешоу «Патриотический шаг с Хасаном Минхаджем» (по требованию Саудовской Аравии);

2019 - фильм «Последнее искушение Христа» (по требованию Сингапура);

2020 - фильм «Последнее похмелье» (по требованию Сингапура).

Все девять продуктов стримингабыли сняты с показа только в той стране, которая направляла требование. В компании уточняют, что удаляют контент только после получения письменного запроса.