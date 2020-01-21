Дэвид Линч выпустил короткометражку для Netflix
11:09, 21 января 2020Кино и музыка
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Фильм называется "Что сделал Джек?".
Режиссер в роли детектива допрашивает говорящую обезьяну, подозреваемую в убийстве / скриншот
В день рождения мастера сюрреализма Дэвида Линча на Netflix вышел его короткометражный фильм «Что сделал Джек?».
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Это 17-минутная черно-белая лента, в которой режиссер в роли детектива допрашивает говорящую обезьяну, подозреваемую в убийстве. Кадры отсылают к фильмам начала XX века в стиле нуар, а абсурдные диалоги с обезьяной подчеркивают фирменный стиль Линча.
Культовому режиссеру исполнилось 74 года. Он снял такие фильмы, как «Синий бархат, «Человек-слон», «Простая история», а также сериал «Твин Пикс».
Ранее УНИАН сообщал, что по мотивам культового сериала «Твин Пикс» выйдет VR-игра.
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