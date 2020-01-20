В этом году Netflix потратит на контент $17 миллиардов

Конкуренты Netflix планируют потратить на производство оригинального контента гораздо меньшие суммы.

Стрімінговий сервис Netflix планирует в 2020 году потратить 17,3 миллиарда долларов на производство контента.

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Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на Variety.

"В прошлом году на эти же цели компания потратила 15,3 миллиарда долларов. По прогнозам компании BMO Capital Markets, до 2028 года расходы Netflix на контент могут возрасти до 26 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прогнозу аналитиков, большая часть бюджета Netflix в последующие годы будет направлена на производство оригинального контента. В частности, речь идет о соглашение с Nickelodeon на производство оригинальных мультфильмов и контракт со сценаристами Игры Престолов.

"Конкуренты Netflix планируют потратить на производство оригинального контента гораздо меньшие суммы. В 2020 году Disney планирует выделить на эти цели 1 миллиард долларов, а WarnerMedia собирается инвестировать в HBO Max до 2 миллиардов долларов", - подчеркивает издание.

В BMO Capital Markets отметили, что по состоянию на конец сентября 2019 года в стрімінгового сервиса были долговые обязательства перед поставщиками контента на сумму 19,1 миллиарда долларов, в том числе 10,8 миллиарда долларов, которые не нашли отражения в балансах.

Конкуренты Netflix Disney планирует выделить на эти цели 1 миллиард долларов, а WarnerMedia собирается инвестировать в HBO Max до 2 миллиардов долларов.