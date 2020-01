Эминем неожиданно выпустил новый альбом

Альбом называется Music to Be Murdered By.

Эминем в очередной раз без каких-либо анонсов выпустил альбом. Пластинка называется Music to Be Murdered By и состоит из 20 треков, записанных с участием приглашенных музыкантов, в числе которых Anderson.Paak, Эд Ширан, Juice WRLD и другие. В числе продюсеров значится Dr. Dre. Читайте такжеЭминем побил свой рекорд по скорости читки: 123 слога за 12 секундКак пишет журнал Esquire, на официальной обложке альбома рэпер изображен в шляпе-федоре и с лопатой в руках. В своем инстаграме музыкант также поделился дополнительным кадром, где он держит в руке топор и пистолет. Это прямая отсылка к альбому режиссера Альфреда Хичкока, который также назывался Music to Be Murdered By (на пластинке звучит его сэмпл). В дополнение к альбому Эминем выпустил клип на песню Darkness, в котором показаны кадры с массового убийства в Лас-Вегасе, когда американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91. В конце клипа рэпер призывает голосовать за изменения закона о ношении оружия в США. Ранее УНИАН сообщал, как Эминема допрашивали из-за песни с угрозами Иванке Трамп.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter