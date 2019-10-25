В США допрашивали рэпера Эминема из-за песни с угрозами Иванке Трамп (видео)

В песне Эминем поет, что Иванка Трамп сначала была в багажнике его машины, а потом - "выброшена в пруд".

Секретная служба США допрашивала всемирно известного рэпера Эминема после выхода его композиции об Иванке - дочери президента США Дональда Трампа.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В песне Эминем поет, что сначала она была в багажнике его машины, а потом - "выброшена в пруд". Певца допрашивали еще в январе, после выхода его альбома, но документы секретная служба предоставила СМИ только сейчас. На песню с угрозами пожаловался один из журналистов американского издания.

Эминема допросили, но дело прокурору решили не передавать.

Как сообщал УНИАН, рэпер Эминем побил свой рекорд по скорости чтения, прочитав 123 слога примерно за 12 секунд.