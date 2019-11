Представлен новый постер сериала "Ведьмак"

Первый сезон сериала выйдет на Netflix 20 декабря этого года.

После презентации первого полноценного трейлера сериала "Ведьмак" от Netflix, в сети появились несколько новых кадров, а также новый постер с главными героями шоу.

В частности, на постере можно увидеть Геральта, Цири и Йеннифэр, которых сыграли Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра соответственно. Кроме того, на плакате написан слоган: The worst monsters are the ones we create (Худшие монстры - это те, которых создаем мы сами).

Шоураннером проекта, основанного на серии книг Анджея Сапковского, выступила Лорен Хиссрич. Постановкой боев для первого сезона занимается словацкий каскадер Владимир Фурдик, наиболее известный по роли Короля Ночи из последних сезонов другой фэнтези-саги – "Игра престолов".

Премьера первого сезона "Ведьмака" состоится 20 декабря 2019 года. Netflix уже официально продлил сериал на второй сезон. Ранее Лорен Хиссрич призналась, что планирует снять семь сезонов сериала.