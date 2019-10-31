Netflix опубликовал трейлер сериала "Ведьмак" (видео)

Посмотреть сериал можно будет с 20 декабря 2019 года.

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского.

Читайте такжеNetflix показал тизер фильма "Во все тяжкие" (видео)

Сезон будет состоять из восьми эпизодов, премьера намечена на 20 декабря 2019 года. Причем стриминговая платформа представит сразу все восемь серий.

Ключевые роли в сериале исполняют Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Ранее Netflix опубликовал первые кадры с актером Генри Кавиллом в образе Геральта из Ривии, которого он будет играть в сериале "Ведьмак".