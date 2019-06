У Киану Ривза заявили, что интервью о его одиночестве было сфабриковано

В конце мая в соцсетях появилась информация, что популярный актер Киану Ривз в интервью малазийскому изданию Star2.com назвал себя «одиноким парнем», у которого никого нет. После того, как интернет отреагировал на информацию волной сочувственных постов, представитель Ривза заявил, что эта история была «сфабрикована».

Читайте такжеСестры Вачовски планирую перезапуск легендарной трилогии «Матрица»

О ситуации с «интервью» Киану Ривза пишет Huffpost. Так, в фейковом посте говорится, что 54-летний актер в своем интервью рассказал о своем одиночестве, отвечая на соответствующий вопрос.

«Вы про романтическую любовь? Вы знаете, я одинокий парень. У меня в жизни никого нет… Но если бы это произошло, я бы уважал и любил этого человека. Надеюсь, со мной это произойдет», - предположительно заявил Киану Ривз.

Представитель актера, однако, заявил, что тот не давал интервью Star2.com.

«Этого интервью не было... Оно было собрано по частям из разных интервью, и большинство вопросов [про одиночество актёра] не задавались, и ответов на них не было. Они сфабрикованы», – подчеркнул он.

Тем не менее, пользователи соцсетей по прежнему выражают сочувствие Ривзу. Многие заявляют, что готовы стать ему друзьями или даже парой.

me and keanu reeves pic.twitter.com/ZJ4Wo5mEmQ

I would deadass pay a monthly subsription to be Keanu Reeves’ friend... pic.twitter.com/1BgW3K3mN4