У Киану Ривза заявили, что интервью о его одиночестве было сфабриковано

Тем не менее, соцсети продолжают выражать сочувствие «одинокому парню»

В конце мая в соцсетях появилась информация, что популярный актер Киану Ривз в интервью малазийскому изданию Star2.com назвал себя «одиноким парнем», у которого никого нет. После того, как интернет отреагировал на информацию волной сочувственных постов, представитель Ривза заявил, что эта история была «сфабрикована».

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О ситуации с «интервью» Киану Ривза пишет Huffpost. Так, в фейковом посте говорится, что 54-летний актер в своем интервью рассказал о своем одиночестве, отвечая на соответствующий вопрос.

«Вы про романтическую любовь? Вы знаете, я одинокий парень. У меня в жизни никого нет… Но если бы это произошло, я бы уважал и любил этого человека. Надеюсь, со мной это произойдет», - предположительно заявил Киану Ривз.

Представитель актера, однако, заявил, что тот не давал интервью Star2.com.

«Этого интервью не было... Оно было собрано по частям из разных интервью, и большинство вопросов [про одиночество актёра] не задавались, и ответов на них не было. Они сфабрикованы», – подчеркнул он.

Тем не менее, пользователи соцсетей по прежнему выражают сочувствие Ривзу. Многие заявляют, что готовы стать ему друзьями или даже парой.

me and keanu reeves pic.twitter.com/ZJ4Wo5mEmQ — matt murdock's whore (@ircnarc) 3 июня 2019 г.

I would deadass pay a monthly subsription to be Keanu Reeves’ friend... pic.twitter.com/1BgW3K3mN4 — Alejandro (@Tito2234) 3 июня 2019 г.

@KeanuReeves_USA Специально для тебя создал твиттер, что-бы позвать тебя на шашлыки в любые выходные. Адрес: Россия, город Томск. связаться со мной можно через вк: https://t.co/a9yadktsef. Все это в связи с твоим последним заявлением)). — Александр (@aTJUnpn3UZ9SKbq) 2 июня 2019 г.

Киану Ривз популярен в интернет среде не только как звезда кино-франшиз "Матрица" и "Джон Уик", но и как герой мема Sad Keanu, посвященного одиночеству и затворничеству.

В январе прошлого года Киану Ривз, известный своим затворническим образом жизни, сходил на свидание.