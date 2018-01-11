Известный своим затворническим образом жизни Киану Ривз сходил на свидание (фото)

Голливудский актер Киану Ривз, известный своим затворническим образом жизни, сходил на свидание. Об этом сообщает издание Daily Mail.

53-летний актер ужинал с женщиной в итальянском ресторане в Западном Голливуде 8 января. На выходе из ресторана актера ждали поклонники, с которыми он в радостью пообщался.

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Издание пишет, что, как правило, на всех светских мероприятиях Киану выглядит грустным, однако в этот вечер улыбка не сходила с его лица. Сидя в автомобиле после посещения ресторана, пара смеялась и долго беседовала.

По данным издания W magazine, дама, которая была рядом с Ривзом, – художница Александра Грант. Она является иллюстратором книг актера.

Ривз никогда не был женат. В 1999 году дочь Ривза Ава Арчер от его возлюбленной, актрисы Дженнифер Сайм родилась мертвой. А в 2001 году Сайм погибла в автокатастрофе. Киану похоронил экс-возлюбленную рядом с дочерью.