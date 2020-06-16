Вкусная выпечка из слоеного теста: рецепты различных вкусностей

Такую выпечку можно приготовить с любой начинкой, в каждом случае это будет невероятно вкусно.

Пироги, пирожные, печенье, рулетики, круассаны и много другой аппетитной выпечки можно приготовить из слоеного теста.

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Такая выпечка может быть как со сладкой начинкой, так и несладкой.

Собственноручное изготовление слоеного теста – это очень сложно, поэтому многие предпочитают покупать готовый замороженный полуфабрикат, из которого можно быстро и удобно выпечь массу разных вкусностей.

Слоеные розочки с яблоками

Яблоки - 2-3 шт.

Слоеное тесто готовое - 500 г

Сахар - по вкусу

Сахарная пудра для посыпки

Яблоки нарезать тонкими ломтиками (кожицу не срезать). Сделать сахарный сироп и отварить в нем ломтики яблок до мягкости. Сахар и воду брать на собственный вкус.

Слоеное тесто разморозить и тонко раскатать. Нарезать полосками примерно 15х5 сантиметров.

Разложить ломтики яблок вдоль полосок теста так, чтобы краешки яблок с кожицей слегка выходили за край теста. Скрутить рулетики, прижать донышко и поставить выпекать до золотистого цвета. Готовые розочки с яблоками посыпать сахарной пудрой и подавать с чаем.

Слоеный пирог с курицей и сыром

Тесто слоеное - 450 г

Курица отварная - 250 г

Сыр - 150 г

Лук репчатый - 1 шт.

Масло растительное - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Зелень - по вкусу

Большую луковицу нарезать четверть-кольцами. Сыр натереть на крупной терке. Лук обжарить на масле до мягкости.

Пока жарится лук, курицу нарвать кусочками или нарезать. Добавить лук вместе с маслом, сыр и нарезанную зелень, посолить. Перемешать начинку.

Пласт теста раскатать в прямоугольник. Выложить в середину половину начинки.

Края теста нарезать косыми полосками. Начиная сверху, завернуть полоски на начинку, поочередно направо, потом налево, будто заплетая косу.

Из второго пласта и остальной начинки сделать второй пирог. Выпекать слоеный пирог с курицей и сыром при температуре 180°С до румяности.

Слойка с творогом и изюмом

Тесто слоеное пресное - 500 г

Творог - 300 г

Сахар - 3-4 ст. л.

Ванилин - по вкусу

Яйцо - 2 шт.

Сметана - 1-2 ст. л.

Изюм (без косточек) - по вкусу

Кунжут (мак, корица) - для посыпки

Тесто заранее разморозить, изюм промыть, распарить и обсушить. В творог добавить 1 яйцо, сахар, ванилин, сметану и изюм. Все перемешать.

Тесто раскатать в одном направлении, выложить половину творожной начинки, не доходя до краев 0,5-1 см. Свернуть рулетом, положить швом вниз и нарезать острым ножом на кусочки шириной 3-4 см.

На противень, застеленный пекарской бумагой, выложить нарезанные кусочки. Смазать их взбитым яйцом и по желанию посыпать маком, кунжутом или корицей. Выпекать слойки в предварительно разогретой до 200°С духовке 20 минут до золотистого цвета.

Готовые слойки остудить и можно посыпать сахарной пудрой.

Булочки с бананом и шоколадом

Тесто слоеное дрожжевое - 450 г

Банан - 2 шт.

Шоколад черный - 70 г

Сахар - 50 г

Корица - 1 ст. л.

Шоколад растопить. Сахар смешать с корицей, а банан нарезать крупными кусками.

Тесто немного раскатать, нарезать на треугольники. Намазать его шоколадом, на край положить банан. Завернуть тесто к меньшему краю.

Обвалять булочки в сахаре с корицей. Выпекать их при температуре 180°С до готовности, примерно 25-30 минут.

Слоеные пирожки с мясом и грибами

Тесто слоеное - 450 г

Мясо (свинина) - 400 г

Грибы - 150 г

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр - 70 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Карри - 1 ч. л.

Кунжут - 1 ст. л.

Масло растительное - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Тесто положить размораживаться. Тем временем мясо порезать мелкими кубиками. Лук мелко нарезать. Грибы порезать небольшими кусочками.

Сыр потереть на крупной терке.

На небольшом количестве растительного масла слегка спассеровать лук, затем добавить мясо и грибы. Потушить под крышкой на среднем огне 15 минут, до испарения жидкости. Добавить карри и соль.

Пока начинка остывает, заняться тестом. Немного раскатать его, разделить на квадраты. Выложить по столовой ложке начинки, сверху - посыпать сыром.

Хорошенько скрепить пирожки. Выложить их на противень, удобно положить бумагу для выпечки. Смазать пирожки яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать конвертики в духовке при температуре 200°С до зарумянивания.

Сырные палочки из слоеного теста

Слоеное тесто - 400 г

Сыр Гауда - 70 г

Сыр Моцарелла твердый - 70 г

Сыр Грана Падано - 60 г

Смесь прованских трав - 1 ч. л.

Копченая паприка (сладкая паприка) - 1 ч. л.

Кунжут - 1 ст. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Прежде всего, следует подготовить сырную смесь. Для этого натереть на терке три вида сыра. Добавить смесь прованских трав и копченую паприку в порошке или просто паприку красную сладкую (специи можно добавлять на собственный вкус).

Пласт теста разрезать на два равных куска. Смазать поверхность каждого взбитым яйцом с помощью силиконовой кисточки.

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Выложить сырную смесь на один пласт. Накрыть сыр вторым слоем теста смазанной стороной к сыру. Пройтись скалкой по тесту, чтобы сыр к нему прилип.

Нарезать тесто на равные полоски. Удерживая один конец полоски, скрутить в спиральки второй край и в конце немного защипнуть край, чтобы он не раскрутился. Смазать верх палочек яйцом.

Посыпать палочки любимыми специями. Отправить противень с палочками в духовку, разогретую до 200°С, на 15-17 минут. Готовым палочкам дать полностью остыть на противне.

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