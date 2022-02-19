Великий пост - самый длинный и важный пост в церковном календаре. Он длится 49 дней и заканчивается Пасхой. Этот пост приурочен к многодневным скитаниям Иисуса в пустыне, когда он отказывался от еды и воды, чтобы стать ближе к Богу. Поэтому и верующие во время поста доказывают силу своей веры, несмотря на весеннее изобилие еды.
- Великий пост 2022: дата начала и конца
- Великий Пост 2022: значение и христианская суть
- Что нельзя есть в Великий пост
- Что нельзя и нужно делать во время поста
- Кому разрешено не поститься
Ранее мы публиковали календарь постов на 2022 год.
Великий пост 2022: дата начала и конца
Даты Великого поста меняются каждый год и зависят от Пасхи. Пасха, в свою очередь, зависит от лунного календаря. Пасха 2022 празднуется 24 апреля. Великий пост, соответственно, продлится с 7 марта по 23 апреля.
Каждая неделя поста имеет свое название и разные ограничения. Самыми строгими считаются 1 и 7 недели. В эти дни усердные верующие едят лишь раз в день либо совсем голодают.
Великий Пост 2022: значение и христианская суть
Как сообщает ректор Открытого православного университета Георгий Коваленко, этот пост является суровым и покаянным. Он посвящен теме раскаяния.
Это пост суровый с точки зрения духовных практик и является, если можно так сказать, покаянным постом. Этот пост, в отличие от всех остальных, более ориентирован на тему раскаяния. Первые 40 дней поста означают описанные в Евангелие 40 дней поста Иисуса, которые он провел в пустыне, чтобы научиться противостоять дьяволу. Также 40 лет богоизбранный народ выходил из египетского рабства, шел к земле обещанной.
Исторически Великий пост является практикой подготовки к крещению, сообщает Георгий Коваленко. То есть те, кто готовился к крещению, 40 дней постились. А потом вместе с ними начала поститься и церковь.
Великий пост не нужно воспринимать как пытку или наказание. Это подготовка к светлому празднику Пасхи и духовное очищение от греховных действий и мыслей. Во время поста человек учится покаянию и дисциплине.
Что нельзя есть в Великий пост
Как и во время любых постов, в Великий пост запрещено продукты животного происхождения. В понедельник, среду и пятницу также запрещено есть термически обработанные продукты - разрешаются только сырые овощи и фрукты, орехи и хлеб (сухоядение). А в первую и последнюю недели поста можно есть только необработанную пищу.
Во время поста запрещены:
- мясо;
- рыба и морепродукты (кроме Вербного воскресенья);
- молоко и молочные продукты;
- алкоголь (кроме выходных);
- еда с добавлением растительного масла (во вторник, четверг).
Что нельзя и нужно делать во время поста
Читайте такжеКогда крестить ребенка в 2022 году: самые лучшие даты для таинстваКак сообщает священник Георгий Коваленко, во Великого поста кроме пищевых ограничений также запрещено веселится и делать вещи, которые мешают духовному росту. Каждый человек сам определяет, что вредит его личности, и отказывается от этого в пост.
К примеру, во время поста важно ограничивать потребление информации, поскольку мы изучаем много лишнего и вредного. Поэтому нам надо научиться выбирать среди потока то, что действительно полезно для души в этот момент.
Важно также ограничивать себя в потреблении. Не нужно искать и покупать вещи, которые нам не нужны. Постарайтесь также сознательно относиться к экологии во время поста, советует Георгий Коваленко.
В Великий пост нельзя:
- лгать;
- поддавать вредным привычкам;
- иметь супружескую близость;
- шумно веселится;
- ссориться и ругаться матом;
- играть свадьбу.
Полезно для души во время поста делать добрые поступки, помогать бедным и нуждающимся, подавать милостыню. Постарайтесь быть добрее к людям. Чаще посещайте церковь и участвуйте в богослужениях.
Кому разрешено не поститься
Духовные ограничения в пост должны соблюдать все верующие, но некоторые люди могут не придерживаться ограничений в еде, если не позволяет здоровье.
Разрешено не поститься детям, беременным и кормящим женщинам, людям с тяжелыми и хроническими болезнями. Также могут не соблюдать пост пожилые люди со слабым здоровьем. Если вы сомневаетесь, должны ли придерживаться поста - посоветуйтесь со своим священником.