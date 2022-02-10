Можно ли жениться во время поста и что нужно знать о постном периоде - узнайте в материале УНИАН.

Православные верующие перед большими церковными праздниками соблюдают пост - это способствует очищению тела и духа и усиливает готовность встретить Божью благодать. Посты бывают разные - в зависимости от самого праздника и степени подготовки человека. Строгие посты соблюдают высокодуховные люди и монахи, а мирянам разрешены послабления.

Чаще всего, в период поста люди просто не употребляют пищу животного происхождения, но если пост строгий, то нельзя не только мясо, яйца и молоко, но и рыбу. Перед тем, как придерживаться той или ной системы питания, необходимо посоветоваться со своим духовным наставником.

Великий пост 2022

7 марта – 23 апреля

Этот пост считается самым важным в году, он длится 48 дней. Наиболее строгие запреты на употребление пищи действуют в первую и последнюю седмицу, которая посвящена самому Господу Иисусу Христу в память о его последних днях, страданиях и муках за человечество.

В чистый понедельник необходимо полностью воздержаться от еды, а дальше питаться так, как указано в календаре. Рыба разрешена на Благовещение и Вербное воскресенье. В Лазареву субботу можно есть рыбную икру, а в Страстную пятницу нельзя ничего есть, пока не вынесут плащаницу.

Петров пост 2022 (Апостольский пост)

20 июня – 11 июля

Неделя всех святых в 2022-м году начинается 19 июня, перед праздником апостолов Петра и Павла. Апостольский пост еще называется "Летний", продолжительность его всегда разная и зависит от начала и конца Пасхи. Самый продолжительный пост длится 6 недель, а краткий - 8 дней. Согласно истории, Петр и Павел соблюдали этот пост перед тем, как проповедовать Евангелие по всему миру.

Успенский пост 2022

14 августа – 27 августа

Успенский пост в этому году длится 2 недели, приурочен ко дню памяти Божией Матери, которая, исходя из преданий, постоянно постилась и молилась перед тем, как поселиться на небе. Верующих призывают подражать ей, очищать дух и тело.

Читайте такжеСретение Господне 2022: дата, история, традиции и запреты праздникаЕдинственный день во время Успенского поста, когда можно есть рыбу - на Преображения Господня 19 августа.

Рождественский пост 2022 (Филиппов пост)

28 ноября – 6 января

Второй после Великого поста долгий период воздержания от животной пищи - сорокадневный Рождественский пост. Приурочен ко дню Рождества Христова. Название "Филиппов пост" произошло из-за того, что пост начинается на следующий день после дня памяти апостола Филиппа.

Согласно заветам церкви, пост необходим, чтобы отблагодарить Господа и соединиться с ним в день его рождения. Устав пищи совпадает с тем, что написан для Петрова поста.

Однодневные посты и сплошные седмицы 2022

Седмицей называется неделя с понедельника по воскресенье. Считается, что в этот период пост отсутствует только в среду и пятницу. В 2022-м году сплошных седмиц будет пять:

Святки - с 7 января по 18 января.

- с 7 января по 18 января. Мытаря и фарисея - с 14 февраля по 20 февраля.

- с 14 февраля по 20 февраля. Сырная неделя - с 28 февраля по 6 марта.

- с 28 февраля по 6 марта. Пасхальная неделя - с 25 апреля по 1 мая.

- с 25 апреля по 1 мая. Троицкая неделя - с 13 июня по 19 июня.

Важно помнить, что в те дни, когда нет сплошных седмиц, верующие постятся каждую среду и пятницу. Дни выбраны неслучайно: среда - день, когда Иуда предал Христа, а в пятницу он страдал и был распят.

Читайте такжеПравославные праздники в феврале: что и когда отмечают верующиеСуществуют и однодневные посты, которые нужны, чтобы подготовиться к церковному празднику. В 2022-м году их три:

Крещенский сочельник - 18 января.

- 18 января. Усекновение главы Иоанна Предтечи - 11 сентября.

- 11 сентября. Воздвижение Креста Господня - 27 сентября.

В эти дни запрещено есть мясо, яйца, молоко и рыбу, но можно употреблять растительное масло.

Можно ли жениться во время поста

Христианская церковь категорически запрещает проводить обряды бракосочетания во вторник, четверг и субботу. Также нельзя выходить замуж и жениться накануне храмовых, великих и двунадесятых праздников. Откажитесь от этой идеи и в дни продолжения постов, всех седмиц и однодневных постов, указанных в календаре.

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