Слово "Адвент" возникло от латинского "adventus" - "пришествие". Это период, который аналогичен православному Рождественскому посту, но отмечают его католики и некоторые протестанты. УНИАН расскажет, когда начинается пост 2022 у католиков, и какие существуют традиции.
- Рождественский пост 2022 в католицизме - дата и особенности
- Сколько дней длится Адвент и что значит венок Адвента
- Что делают в первый Адвент и другие недели
- Что делать во время Адвента нельзя - запреты
Ранее мы составляли подробный православный календарь 2022 на ноябрь с перечнем всех самых важных дат месяца.
Рождественский пост 2022 в католицизме - дата и особенности
Адвент длится традиционно - с 15 ноября по 24 декабря, а у протестантов - с 27 ноября по 24 декабря. Этот период необходим, чтобы подготовиться к важному празднику - Рождеству Христову.
В отличие от православной веры, в католицизме нет никаких ограничений в питании - рекомендуется ограничить себя в потреблении пищи (до 1-2 раз в день) и отказаться от мясных и молочных продуктов. Строгий пост верующие соблюдают по желанию. Большее значение придается пище духовной, молитвам и богослужениям.
Протестанты вообще не постятся по датам - они делают это тогда, когда сами считают нужным. К примеру, если верующий понимает, что у него в жизни настал тяжелый период или его одолела серьезная болезнь - может отказаться от той или иной пищи. Верующие считают, что нет смысла беспокоиться о своем теле, если душа не в порядке.
Сколько дней длится Адвент и что значит венок Адвента
Рождественский пост у католиков и протестантов разделен на два этапа - в каждом по две недели. Это обстоятельство напрямую отвечает на вопрос о том, почему 4 Адвента, а не больше или меньше:
- с первого воскресенья по 16 декабря - приурочен ко Второму Пришествию Христа;
- с 17 по 24 декабря - подготовка к празднику и воспоминания о Первом Пришествии Христа.
Главный символ праздника - венок Адвента. Он выглядит как венок из еловых ветвей с четырьмя свечами. Именно такой венок христиане вешают на дверь или ставят дома, чтобы перед ним молится Господу.
Считается, что круглая форма венка - это символ единства и цикличности жизни, елочные ветви - знак надежды, красная лента - Божья любовь и кровь, которую Иисус пролил за детей своих, а свечи - страдания и ожидание прихода Мессии.
Что делают в первый Адвент и другие недели
В Адвентском венке присутствуют четыре свечи, каждая из которых символизирует определенную неделю поста. Эти же свечи указывают на самые важные периоды, которые связаны с Иисусом Христом и его деятельностью, поэтому в разные дни католики и протестанты зажигают разные свечи:
- в первое воскресенье - "Свечу Пророка" - вспоминают о пророках, которые рассказали людям о Пришествии Христа;
- во второе воскресенье - "Свечу Вифлеема" - в память о месте, где Дева Мария родила сына;
- в третье воскресенье - "Свечу Радости" - о пастухах, которые первыми узнали о появлении Господа на свет и обрадовались этому;
- в четвертое воскресенье - "Свечу Ангелов" - в дар ангелам, которые явились пастухам и сказали им о рождении Спасителя.
Еще одним важным атрибутом Адвента считается Адвентский календарь. Он может быть в форме картонного домика, мешочков, носков с кармашками или других праздничных органайзеров. Смысл в том, что в каждом отсеке такого календаря есть сладость и записка - например, цитата из Библии. Такие календари можно дарить детям, чтобы они каждый день открывали для себя истину Божью и с каждым шагом сильнее ощущали приближение Рождества.
Что делать во время Адвента нельзя - запреты
Несмотря на отсутствие строгих запретов церкви, во время Адвента всё-таки не рекомендуется:
- устраивать шумные застолья;
- ссориться и сквернословить;
- обижатся и желать зла кому-либо;
- употреблять мясную и молочную продукцию;
- переедать и пить алкоголь;
- венчаться и выходить замуж.
Лучшее, что могут сделать верующие в этот период - готовиться к исповеди перед Богом и ставить перед собой высокие духовные цели, планомерно выполняя все необходимое, чтобы достичь их.