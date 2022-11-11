Что за праздник Адвент и чем он отличается от православного Рождественского поста - узнайте в материале УНИАН.

Слово "Адвент" возникло от латинского "adventus" - "пришествие". Это период, который аналогичен православному Рождественскому посту, но отмечают его католики и некоторые протестанты. УНИАН расскажет, когда начинается пост 2022 у католиков, и какие существуют традиции.

Ранее мы составляли подробный православный календарь 2022 на ноябрь с перечнем всех самых важных дат месяца.

Рождественский пост 2022 в католицизме - дата и особенности

Адвент длится традиционно - с 15 ноября по 24 декабря, а у протестантов - с 27 ноября по 24 декабря. Этот период необходим, чтобы подготовиться к важному празднику - Рождеству Христову.

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В отличие от православной веры, в католицизме нет никаких ограничений в питании - рекомендуется ограничить себя в потреблении пищи (до 1-2 раз в день) и отказаться от мясных и молочных продуктов. Строгий пост верующие соблюдают по желанию. Большее значение придается пище духовной, молитвам и богослужениям.

Протестанты вообще не постятся по датам - они делают это тогда, когда сами считают нужным. К примеру, если верующий понимает, что у него в жизни настал тяжелый период или его одолела серьезная болезнь - может отказаться от той или иной пищи. Верующие считают, что нет смысла беспокоиться о своем теле, если душа не в порядке.

Сколько дней длится Адвент и что значит венок Адвента

Рождественский пост у католиков и протестантов разделен на два этапа - в каждом по две недели. Это обстоятельство напрямую отвечает на вопрос о том, почему 4 Адвента, а не больше или меньше:

с первого воскресенья по 16 декабря - приурочен ко Второму Пришествию Христа;

- приурочен ко Второму Пришествию Христа; с 17 по 24 декабря - подготовка к празднику и воспоминания о Первом Пришествии Христа.

Главный символ праздника - венок Адвента. Он выглядит как венок из еловых ветвей с четырьмя свечами. Именно такой венок христиане вешают на дверь или ставят дома, чтобы перед ним молится Господу.

Считается, что круглая форма венка - это символ единства и цикличности жизни, елочные ветви - знак надежды, красная лента - Божья любовь и кровь, которую Иисус пролил за детей своих, а свечи - страдания и ожидание прихода Мессии.

Что делают в первый Адвент и другие недели

В Адвентском венке присутствуют четыре свечи, каждая из которых символизирует определенную неделю поста. Эти же свечи указывают на самые важные периоды, которые связаны с Иисусом Христом и его деятельностью, поэтому в разные дни католики и протестанты зажигают разные свечи:

в первое воскресенье - "Свечу Пророка" - вспоминают о пророках, которые рассказали людям о Пришествии Христа;

- вспоминают о пророках, которые рассказали людям о Пришествии Христа; во второе воскресенье - "Свечу Вифлеема" - в память о месте, где Дева Мария родила сына;

- в память о месте, где Дева Мария родила сына; в третье воскресенье - "Свечу Радости" - о пастухах, которые первыми узнали о появлении Господа на свет и обрадовались этому;

- о пастухах, которые первыми узнали о появлении Господа на свет и обрадовались этому; в четвертое воскресенье - "Свечу Ангелов" - в дар ангелам, которые явились пастухам и сказали им о рождении Спасителя.

Еще одним важным атрибутом Адвента считается Адвентский календарь. Он может быть в форме картонного домика, мешочков, носков с кармашками или других праздничных органайзеров. Смысл в том, что в каждом отсеке такого календаря есть сладость и записка - например, цитата из Библии. Такие календари можно дарить детям, чтобы они каждый день открывали для себя истину Божью и с каждым шагом сильнее ощущали приближение Рождества.

Что делать во время Адвента нельзя - запреты

Несмотря на отсутствие строгих запретов церкви, во время Адвента всё-таки не рекомендуется:

устраивать шумные застолья;

ссориться и сквернословить;

обижатся и желать зла кому-либо;

употреблять мясную и молочную продукцию;

переедать и пить алкоголь;

венчаться и выходить замуж.

Лучшее, что могут сделать верующие в этот период - готовиться к исповеди перед Богом и ставить перед собой высокие духовные цели, планомерно выполняя все необходимое, чтобы достичь их.

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