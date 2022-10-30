Какие православные праздники в ноябре важно не пропустить верующим - узнайте в материале УНИАН.

Третий месяц осени порадует христиан несколькими торжественными событиями и днями памяти. Среди них Дмитровская и Михайловская поминальные субботы, начало Рождественского поста и день памяти Нестора Летописца Печерского. УНИАН расскажет подробнее, какие большие церковные праздники в ноябре нужно будет отмечать.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на ноябрь 2022.

Православный календарь 2022 на каждый день в ноябре

1 ноября - День пророка Иоиля, блаженной Клеопатры и ее сына Иоанна.

Видео дня

2 ноября - День святого великомученика Артемия Антиохийского.

3 ноября - День Пророка Илариона Великого, пророка Иллариона.

4 ноября - Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, Семи ефесских отроков, Андрониковской иконы Божией Матери

5 ноября - Дмитриевская родительская суббота; апостола Иакова, святого Игнатия.

6 ноября - Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.

7 ноября - День мученика Маркиана, Мартирия и Анастасии.

8 ноября - День великомученика Димитрия Солунского.

9 ноября - День преподобного Нестора Летописца Печерского.

10 ноября - День мученицы Параскевы; День преподобного Иова.

11 ноября - День преподобной мученицы Анастасии Римлянки, пророка Аврамия и блаженной Марии.

12 ноября - День священномученика Зиновия, мученицы Зиновии.

13 ноября - День апостолов из 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристобула.

14 ноября - День иконы Божией Матери Одигитрия.

15 ноября - День мучеников Афония, Пигасия, Акендина, Елпидифора и Анемподиста.

16 ноября - День мучеников Акепсима, Аттика, Агапия, Аифала и Евдоксия.

17 ноября - День преподобных Ионакирия и Меркурия.

18 ноября - День мучеников Галактиона и Епистимии.

19 ноября - Михайловская поминальная суббота.

20 ноября - День мучеников Мелитинских.

21 ноября - День собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

22 ноября - День преподобных Феоктисты, Матроны, иконы Божией Матери Скоропослушница.

23 ноября - День апостолов из 70-ти: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия, мученика Ореста

24 ноября - День великомучеников Мины, Виктора, Викентия, Стефана.

25 ноября - День святого Иоанна Милостивого, преподобного Нила Постника, иконы Божией Матери Милостивой.

26 ноября - День святого Иоанна Златоуста.

27 ноября - День святого Григория Паламы, апостола Филиппа

28 ноября - начало Рождественского поста (длится до 6 января); День преподобного Паисия Величковского.

29 ноября - День святого апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября - День святого Григория Чудотворца.

Какие посты в ноябре 2022 - список

В последнем месяце осени постными днями будут среды и пятницы - 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 числа. С 28 ноября начинается Рождественский пост, который завершится 6 января - в Сочельник. Этот пост считается одним из самых трудных, но наиболее действенных с точки зрения очищения души и тела.

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