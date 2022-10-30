Третий месяц осени порадует христиан несколькими торжественными событиями и днями памяти. Среди них Дмитровская и Михайловская поминальные субботы, начало Рождественского поста и день памяти Нестора Летописца Печерского. УНИАН расскажет подробнее, какие большие церковные праздники в ноябре нужно будет отмечать.
Ранее мы составляли подробный лунный календарь на ноябрь 2022.
Православный календарь 2022 на каждый день в ноябре
1 ноября - День пророка Иоиля, блаженной Клеопатры и ее сына Иоанна.
2 ноября - День святого великомученика Артемия Антиохийского.
3 ноября - День Пророка Илариона Великого, пророка Иллариона.
4 ноября - Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, Семи ефесских отроков, Андрониковской иконы Божией Матери
5 ноября - Дмитриевская родительская суббота; апостола Иакова, святого Игнатия.
6 ноября - Симферопольской иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость.
7 ноября - День мученика Маркиана, Мартирия и Анастасии.
8 ноября - День великомученика Димитрия Солунского.
9 ноября - День преподобного Нестора Летописца Печерского.
10 ноября - День мученицы Параскевы; День преподобного Иова.
11 ноября - День преподобной мученицы Анастасии Римлянки, пророка Аврамия и блаженной Марии.
12 ноября - День священномученика Зиновия, мученицы Зиновии.
13 ноября - День апостолов из 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристобула.
14 ноября - День иконы Божией Матери Одигитрия.
15 ноября - День мучеников Афония, Пигасия, Акендина, Елпидифора и Анемподиста.
16 ноября - День мучеников Акепсима, Аттика, Агапия, Аифала и Евдоксия.
17 ноября - День преподобных Ионакирия и Меркурия.
18 ноября - День мучеников Галактиона и Епистимии.
19 ноября - Михайловская поминальная суббота.
20 ноября - День мучеников Мелитинских.
21 ноября - День собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил бестелесных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
22 ноября - День преподобных Феоктисты, Матроны, иконы Божией Матери Скоропослушница.
23 ноября - День апостолов из 70-ти: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия, мученика Ореста
24 ноября - День великомучеников Мины, Виктора, Викентия, Стефана.
25 ноября - День святого Иоанна Милостивого, преподобного Нила Постника, иконы Божией Матери Милостивой.
26 ноября - День святого Иоанна Златоуста.
27 ноября - День святого Григория Паламы, апостола Филиппа
28 ноября - начало Рождественского поста (длится до 6 января); День преподобного Паисия Величковского.
29 ноября - День святого апостола и евангелиста Матфея.
30 ноября - День святого Григория Чудотворца.
Какие посты в ноябре 2022 - список
В последнем месяце осени постными днями будут среды и пятницы - 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 и 25 числа. С 28 ноября начинается Рождественский пост, который завершится 6 января - в Сочельник. Этот пост считается одним из самых трудных, но наиболее действенных с точки зрения очищения души и тела.