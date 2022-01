Почему прославились Битлз и чем примечательно число "16" для музыкантов - узнайте на УНИАН.

По решению ЮНЕСКО, все поклонники "Ливерпульской четверки" 16 января отмечают Всемирный день The Beatles. Дата, естественно, была выбрана неслучайно. Об истории праздника и творческой жизни незабвенной группы - далее в материале.

Группа The Beatles - краткая биография

Группа была сформирована в 1957-м году Джоном Ленноном и названа "Quarry Men". Позже он пригласил Пола Маккартни, который привел Джорджа Харрисона. Первое свое выступление музыканты дали 16 января 1957 года в клубе "The Cavern". Тогда еще о молодых людях никто не знал, да и было их всего трое: Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Джон Леннон. Ринго Старр к ним присоединился гораздо позже - спустя несколько лет. В 1960-м будущие кумиры поколений официально объявили себя группой The Beatles.

На этом влияние магического числа "16" для музыкантов не закончилось - в 1964 году они выпускают песню "I Want To Hold Your Hand", которая расходится миллионным тиражом всего за 10 дней. За это журнал "Cashbox" присваивает ей первое место в хит-параде Америки.

В целом, можно сказать, что настоящее признание группа получила после презентации сингла "Please Please Me" в 1963 году. С этого момента и началась "битломания" - движение поклонников ливерпульской четверки по всему миру.

Четверо музыкантов играли вместе 8 лет, за это время выпустили 13 альбомов, в которых практически каждая песня сразу становилась хитом. Существует и самый полный сборник, в котором альбомов 15 - в него включены "Magical Mystery Tour" и "Past Masters".

Окончательно группа распалась в 1970-м году, хотя известно, что с 1967-го года Пол Маккартни и Джон Леннон уже вели свои сольные проекты.

The Beatles - интересные факты

Советские граждане слушали песни группы на рентгеновских снимках из-за высокой стоимости пластинок. Такой метод сближения с кумирами получил название "Рок-н-ролл на костях".

Ученые назвали именами участников группы 4 астероида: 4147, 4148, 4149 и 4150. Джон Леннон удостоился еще и персонального лунного кратера.

Джон Леннон очень любил кошек, поэтому в доме, где он жил со своей первой женой, их было целых 10.

Хит "конкурентов" Битлов - песню "I wanna be your man" для группы Rolling Stones написали Пол Маккартни и Джон Леннон. Композиция вышла в 1963 году и заняла 12-е место в американских хит-парадах.

Если внимательно послушать песню "Hey Jude", то можно услышать, как на 2:58 минуте Пол Маккартни выругался из-за неправильно взятого аккорда.

Участники группы были очарованы произведениями Дж. Р. Р. Толкиена, поэтому очень хотели сняться в фильме "Властелин колец", но только если бы режиссером выступил Стенли Кубрик. Как мы все знаем, мечте не суждено было стать явью.

