Пышные пирожки с картошкой: как приготовить аппетитное блюдо

Испеченные в духовке или жаренные на сковороде – в любом случае пирожки с картошкой будут очень вкусными.

Пирожки с картошкой – беспроигрышная простая повседневная пища.

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Такие пирожки могут быть как запеченные в духовке, так и жареные на сковородке. Рецепт печеных пирожков – более щадящий для желудка, а у жареных будет аппетитная хрустящая корочка.

Тесто для приготовления пирожков может быть практически любым. А основой подавляющего большинства начинок является картофельное пюре. Конечно же, можно комбинировать картофель с другими продуктами: с луком, грибами, мясом, рыбой, печенью.

Румяные, пышные, мягкие и ароматные пирожки с картошкой – это невероятно вкусно. А готовить их совсем несложно и быстро.

Печеные пирожки с картошкой

Мука – 2,5-3 ст.

Молоко - 1 ст.

Масло сливочное - 50 г

Масло растительное - 1 ст. л.

Дрожжи - 7 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Желток яичный - 1 шт.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Вода

Для начинки

Картофель (среднего размера) - 4 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло сливочное - 70 г

Молоко - 0,5 ст.

Пряности - 1/2 ч. л. (по желанию)

Соль - по вкусу

В миску добавить молоко, кусок сливочного масла, смесь подогреть до его расплавления. Добавить растительное масло и сахар. Если молоко горячее, смесь слегка остудить.

Добавить в теплую смесь дрожжи. Отставить ее на 15-20 минут для роспуска дрожжей, затем посолить. Добавить яйцо и еще один яичный желток, взбить вилкой.

Постепенно добавить необходимое количество муки, замесить тесто. Накрыть миску с тестом пищевой пленкой или полотенцем, поставить в теплое место для поднятия.

Готовим начинку. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности, воду слить. Пюрировать отварной картофель. Молоко и масло вскипятить, добавить к картофельному пюре. Добавить по желанию сушеную пряную зелень.

Хорошо поднявшееся тесто обмять и поставить для второго подъема.

Затем тесто разделить на равные кусочки, сделать из них шарики. Каждый шарик раскатать в лепешку диаметром 10-11 см. На ее середину выложить начинку из картофельного пюре и слепить пирожки.

Выложить пирожки на пекарский лист. Смазать взбитым яйцом и отправить выпекать при 180°С до готовности, ориентируясь на свою духовку.

Жареные пирожки с картошкой

Мука - 4 ст.

Отвар - 360 мл

Сухие дрожжи - 1 ст. л.

Соль - 1,5 ч. л.

Сахар - 3 ст. л.

Растительное масло - 4 ст. л.

Для начинки

Соль - по вкусу

Растительное масло - 3 ст. л.

Картофель - 1 кг

Лук - 2 шт.

Для жарки

Растительное масло - 200 мл

Готовим начинку для пирожков. Картофель отварить в подсоленной воде. Воду с картофеля слить в чашку - она еще понадобится.

Лук обжарить на растительном масле. Добавить обжаренный лук к картофелю и помять. Теперь начинка для пирожков должна остыть.

Теперь настало время замешивания теста. В теплом картофельном отваре растворить сахар и соль. Если отвара не хватит – разбавить водой до нужного количества жидкости.

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Сухие дрожжи смешать с мукой. Влить в них отвар с солью и сахаром, добавить растительное масло. Замесить тесто, вымешивать его до тех пор, пока не перестанет липнуть к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час.

За указанное время тесто поднялось и можно лепить пирожки. Стол и руки смазать растительным маслом, тесто разделить на шарики размером чуть больше куриного яйца. Руками сформировать круглую лепешку и выложить в нее начинку. Хорошо скрепить края пирожка и выложить на стол швом вниз.

Слепив пирожки, накрыть их полотенцем и дать еще подойти примерно 15 минут.

Выложить на сковороду с разогретым растительным маслом (она должна доходить до середины пирожка). Как поджарятся с одной стороны, перевернуть. Готовые пирожки выложить на бумажные полотенца.

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