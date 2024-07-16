Дата Маковея в этом году изменилась благодаря новому календарю ПЦУ.

До 1 сентября 2023 года украинцы встречали Медовый Спас или Маковей 14 августа. После того как ПЦУ перешла на новый календарь, изменилась и дата праздника. УНИАН расскажет, когда он теперь, что можно и нельзя делать в этот день.

Когда Медовый Спас в Украине - дата и происхождение праздника

Маковей 2024 (второе название Медового Спаса) теперь отмечается 1 августа, в этот же день начинается Успенский пост 2024. Две недели верующие соблюдают пищевую аскезу, чтобы потом встретить праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Спас "Медовый" или "Маковей" получил свое название не просто так - в старину люди в эту дату начинали собирать мак и мед. В христианской традиции название праздника связано с семью мучениками Макавеев, их матерью Соломонией и учителем Елеазарем, принявшими смерть за свою веру в Господа.

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Второе название торжества - "Происхождение честных древ животворящего Креста Господня". Легенда гласит, что в древние времена мир одолела страшная эпидемия, а единственным исцелением от нее стала энергия, исходящая от части креста, на котором распяли Иисуса. Отсюда и слово "Спас" - спасение.

Что нужно делать на Медовый Спас - традиции и поверья

Медовый Спас или Маковей - праздник, который всегда начинается с богослужения, проводящегося в церкви. Верующие приносят мак, мед, разнотравье, воду, а также разные полевые цветы и освящают их. Считается, что все травы и цветы, которых коснется святая вода, становятся целебными, так что, хранить их нужно возле икон. Потом из них можно заваривать настои, делать мази и даже просто прикладывать к больному месту.

После того как христиане сходят в церковь, полагается дома устроить праздничную трапезу, где необходимо вкушать постные блюда и все те продукты, которые были освящены. Такой ритуал необходим, чтобы правильно войти в состояние соблюдения Успенского поста, который считается довольно строгим.

Медовый Спас (Маковей) - отличный повод, чтобы почтить традиции наших предков и испечь маковые пирожки и любые десерты с медом. Такими лакомствами нужно угостить родных, соседей и нуждающихся.

Что категорически нельзя делать на Медовый Спас

Православная церковь и народные традиции, кроме ритуалов, диктуют и запреты - если их нарушить, то можно разгневать высшие силы. На Маковей нельзя:

ссориться и злиться;

обижаться самим и обижать других;

сквернословить;

устраивать громкие застолья;

употреблять спиртное;

освящать в церкви мясо, алкоголь, молочные продукты, материальные ценности.

Можно ли убираться в доме на Медовый Спас? Нет. Можно ли работать на Медовый Спас? Тоже нет, христианам и верующим лучше воздержаться от тяжелого труда на работе или в огороде, также не следует заниматься домашними делами. Если жилище нуждается в уборке, лучше ее провести до праздника.

Приметы на Медовый Спас 2024

Маковей - праздник, окутанный не только традициями и запретами, но и народными приметами:

какая погода на Медовый Спас - такая будет и на Успение Пресвятой Богородицы;

дождь на Маковея - к малому количеству пожаров из-за жары;

улетают птицы на юг в Медовый Спас - к скорому похолоданию.

Существует интересная примета - в старину наши предки верили, что если загадать желание и съесть первую ложку меда в этот день, то задуманное обязательно сбудется.

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