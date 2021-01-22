Веселый праздник, который сопровождается различными гуляниями и обрядами, предшествует Великому посту.

Масленица - древний славянский праздник, посвященный проводам зимы и приходу весны. Масленицу принято отмечать в течение всей недели.

Когда Масленица в 2021 - дата

Масленица является переходным праздником, дата ее празднования меняется каждый год и напрямую зависит от Пасхи. Традиционно она отмечается целую неделю накануне Великого поста.

Читайте такжеДень святого Валентина - дата и история праздника всех влюбленныхЧтобы узнать, когда будет Масленица, необходимо от даты Пасхи вычесть 48 дней – в этот день начнется Великий пост. Именно неделя перед этой датой и является Масленицей.

В 2021 году Великий пост у православных христиан начинается 15 марта, поэтому первый день Масленицы приходится на Международный женский день. Таким образом, в этом году Масленичная неделя продлится с 8 марта по 14 марта.

История праздника Масленицы

Масленица – древний праздник, сохранившийся у славян с языческих времен, когда обычаи играли важную роль в жизни каждого человека. С самого начала ее празднование было связано, по одной версии, с прославлением бога солнца Ярила, по другой, – в честь бога Велеса, покровителя скотоводства и земледелия.

Хотя церковь добавила этот праздник в свой календарь и наполнила его новыми идеями, однако он до сих пор сохранил ряд ритуалов и обрядов. Так, в христианской традиции масленичная неделя считается последним этапом подготовки к Великому посту.

В древние времена масленичную неделю называли Сырной седмицей. В течение этого времени разрешалось есть сыр и масло, молоко и яйца. Мясо же было под строгим запретом. Сейчас же это очень веселый и сытный народный праздник.

Как принято праздновать Масленицу

Масленица – шумный, веселый праздник с вкусной едой, музыкой, песнями и разнообразными развлечениями перед Великим постом.

Одним из обрядовых символов праздника является большая кукла из соломы – чучело Масленицы. Его одевали в женскую одежду, как древнее и священное божество. И, по традиции, в конце масленичной недели сжигали как олицетворение зимы, чтобы разбудить весеннюю природу и растопить холодный лед.

Парням, не сыгравшим свадьбу до Великого поста, в качестве порицания цепляли к поясу или к руке немаленькую колодку, которую можно было снять лишь за могорыч или выкуп. В такой способ молодым мужчинам напоминали о создании семьи. А, уже после окончания поста, колодка менялась у невесты на писанки.

Поскольку Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту, в это время люди могут лакомиться вкусной и сытной едой. Главным блюдом на Масленицу, как известно, являются блины, которые пекут каждый день с понедельника.

Блины выпекают из пшеничной, кукурузной, ржаной или овсяной муки. Сдабривают их чаще всего маслом, сметаной, медом, фруктами, творогом, икрой. Первый блин принято отдать бедному человеку, чтобы он вспомнил всех покойных родственников.

Народные приметы и поверья на Масленицу

Мороз на Масленицу - к теплому лету и хорошему урожаю.

Если перед Масленицей ударили морозы – лето будет холодным и дождливым.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на весь годЕсли воскресенье перед масленичной неделей выдалось пасмурным и дождливым - весной будет большой урожай грибов.

Если в последний день Сырной недели плохая погода, значит всю весну будет ясно и тепло.

Много сосулек на крышах на Масленицу – будущий год будет урожайным и успешным для новых начинаний.

Чем больше блинов на столе, тем больше будет солнечных дней в году.

Если блины на Масленицу получаются пышными и хорошо пекутся, то год будет благополучным.

Если блины получаются очень тонкими, толстыми или бесформенными – это прогнозирует проблемы и неудачи.

Если блин пристал к сковородке, то в ближайший год девушке замужества не видать.

Если девушка встретила подвыпившего мужчину - скоро она и суженого своего встретит.

Если первый испеченный девушкой блин получался ровным и золотым, легко переворачивался на сковородке, то это к счастливому и скорому замужеству.

Если на Масленицу пришли неожиданные гости, то они принесут в ваш дом счастье и удачу.

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Автор: Алина Вишневская