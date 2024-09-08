Какой церковный праздник отмечают 9 сентября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

9 сентября по новому церковному календарю вспоминают святых Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Девы Марии. В народном календаре - Акима и Анны. Рассказываем о традициях и приметах 9 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

9 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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9 сентября по новому церковному календарю (22 сентября по старому) - день памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Девы Марии.

По преданию, Иоаким и Анна были благочестивыми супругами. Иоаким был сыном Варпафира и потомком царя Давида. По одной из версий, супруги жили в Иерусалиме, по другой - в Назарете Галлилейском. Детей Иоаким и Анна не имели до преклонного возраста - тогда это считалось Божьим наказанием.

Как-то по этой причине священник храма отказался принять у Иоакима жертву в честь большого праздника. Иоаким расстроился и ушел в пустыню, там стал молиться Богу, чтобы даровал ребенка. На 40 день в пустыню к Иоакиму и в Анне домой явился Ангел - он возвестил, что скоро они станут родителями. У них родится дочь, которую благословит род человеческий. Так и произошло: у супругов родилась дочь Мария, которая стала Богородицей. Когда ей исполнилось три года, ее ввели в Иерусалимский храм, там она воспитывалась до 12 лет.

Иоаким умер спустя несколько лет после Введения Богородицы во храм - на тот момент ему было 80. Анна умерла через два года, которые также провела в храме, ей было 70 лет.

Церковный праздник 9 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобного Пимена Великого, а также Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

О чем говорят приметы на 9 сентября

По приметам дня судят, какими будут осень и зима:

много паутины в доме - будет теплая осень и морозная зима;

снег выпал в этот день - в следующем году будет плохой урожай;

комары появились - зима будет мягкой;

ива сбросила листья - к ранней зиме.

В народном календаре 9 сентября - праздник Акима и Анны. Также в этот день в народе отмечали Спожинки, то есть, окончание сбора урожая. Считается, что с этого дня начинается бабье лето.

Что нельзя делать 9 сентября

9 сентября, как и в другой день, Церковь выступает против ссор, сквернословия, мести, сплетен и клеветы, осуждения, зависти, жадности и отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня строжайше запрещают сегодня брать или давать деньги в долг или решать какие-либо финансовые вопросы - к долгам и неудаче. Не советуют 9 сентября переезжать - в народе говорят, что тогда удача не найдет дорогу из старого дома в новый.

Что можно делать 9 сентября

Иоакима и Анну считают покровителями всех беременных. В молитвах к святым обращаются с просьбами, чтобы Господь послал детей.

В народе в этот день принято почитать рожениц и акушерок. Также, по поверьям, сегодня следует сжечь старую одежду - чтобы избавиться от болезней, порчи и сглаза.

9 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Александр, Сергей, Алексей, Дмитрий, Афанасий, Василий, Захар, Никита, Григорий.

По старому стилю именины празднуют Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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