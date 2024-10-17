Стихи Тараса Шевченко проникают глубоко в душу и часто оказываются пророческими.

Каждый украинец знает и уважает Тараса Шевченко. На стихах великого Кобзаря выросло несколько поколений. Мы учили их наизусть и слова великого пророка проникали в наши души.

Стихи Шевченко об Украине написаны более 150 лет назад. Но они остаются такими актуальными, будто придуманы в наше время. Перечитывая эти произведения, невозможно не заметить параллели с нынешней войной против России. Мы собрали трогательные стихи Шевченко о самых важных ценностях в жизни - об Украине, природе и семье.

Красивые стихи Тараса Шевченко про Украину

Тараса Шевченко часто называют Пророком. Его патриотические стихи часто звучат как обращение к потомкам.

Не смейтесь, чужие люди!

Церков-домовой

Развалится... и из-под нее

Встанет Украина.

И развеет тьму неволи,

Мир правды засветит,

И помолятся на свободе

Невольничьи дети!

***

Смейся, злой враг!

Да не очень, потому что все погибает -

Слава не погибнет;

Не умрет, а расскажет,

Что творилось в мире,

Чья правда, чья несправедливость

И чьи мы дети.

Наша дума, наша песня

Не умрет, не погибнет...

Вот где, люди, наша слава,

Слава Украины!

***

И вам слава, синие горы,

Окутанные льдом. И вам, рыцари великие,

Бог не забыл вас.

Боритесь - поборете,

Бог вам поможет!

За вас правда, за вас слава

И воля святая!

В других стихах Тарас будто описывает нынешних россиян:

По закону апостола

Вы любите брата!

Суесловы, лицемеры,

Господом прокляты!

Вы любите на брате

Шкуру, а не душу!

Да и лупите по закону

Дочери на шубу,

Байстрюку на приданое,

Женщине на патинки.

Себе же на то, что не знают

Ни дети, ни женщина!

А этот стих звучит как пророчество о будущем Украины после победы над Россией:

И на обновленной земле

Врага не будет, супостата,

А будет сын, и будет мать,

И будут люди на земле!

Что писал Тарас Григорьевич Шевченко о любви

Шевченко никогда не был женат, но несколько раз влюбляся. Своим возлюбленным он посвящал любовную лирику:

Княжна, вы взглядом сладким!

О, Боже, что за день поставь?

Я вам не руку целовал,

Пробежала искра в моей плоти

И я таким покорным стал!

***

Если бы встретились мы снова,

Ты бы испугалась или нет?

Какое тихое слово ты скажешь

Ты бы сказала мне тогда?

Никакого. И не узнала бы.

А может бы потом напомнила,

Сказав: "Снилось глупой".

А я обрадовался бы, мое чудо!

Моя ты судьба чернобровая!

Если бы увидел, напомнил

Веселую и молодую

Бывшее лишенько злое.

Я зарыдал бы, зарыдал!

***

Нет хуже, чем в неволе

О свободе вспоминать. А я

О тебе, воленька моя,

Вот что я напоминаю. Никогда

Ты никогда не казалась мне

Такой красивой и молодой

И прехорошенькой такой

Так, как теперь на чужбине

Как описывал пейзажи Тарас Шевченко - стихи о природе

В своем творчестве Кобзарь часто описывает красоту украинской природы:

Неначе чудо. А кругом

Широколистые тополя

А там и лес, и лес и поле,

И синие горы за Днепром

Сам бог витает над селом...

***

Солнце греет, ветер веет

С поля на долину

Над водой гнет с ивой

Красную калину;

На калине одинокое

Гнездышко качает,

- А где же делся соловей?

Не спрашивай, не знает...

***

Тихонько ветер дует.

Степи, поля и поля мечтают,

Ивы зеленеют над степью.

Ивы зеленеют.

Сады обильные наклонились,

Тополя на свободе

Стоят себе, как сторожа,

Разговаривают с полем.

Тарас Шевченко о семье

В стихе "В нашем раю на земле" Шевченко воспевает образ матери:

В нашем раю на земле

Ничего лучшего нет,

Как тая мать молодая

Со своим дитяточком малым.

Бывает, иногда смотрю,

Удивляюсь чудом, и печаль

Охватит душу; станет жаль

Мне ее, и зажурюсь,

И перед ней помолюсь,

Словно перед образом святым

той Матери святой,

Что в мир наш Бога принесла.

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