Каждый украинец знает и уважает Тараса Шевченко. На стихах великого Кобзаря выросло несколько поколений. Мы учили их наизусть и слова великого пророка проникали в наши души.
Стихи Шевченко об Украине написаны более 150 лет назад. Но они остаются такими актуальными, будто придуманы в наше время. Перечитывая эти произведения, невозможно не заметить параллели с нынешней войной против России. Мы собрали трогательные стихи Шевченко о самых важных ценностях в жизни - об Украине, природе и семье.
- Красивые стихи Тараса Шевченко про Украину
- Что писал Тарас Григорьевич Шевченко о любви
- Как описывал пейзажи Тарас Шевченко - стихи о природе
- Тарас Шевченко о семье
Красивые стихи Тараса Шевченко про Украину
Тараса Шевченко часто называют Пророком. Его патриотические стихи часто звучат как обращение к потомкам.
Не смейтесь, чужие люди!
Церков-домовой
Развалится... и из-под нее
Встанет Украина.
И развеет тьму неволи,
Мир правды засветит,
И помолятся на свободе
Невольничьи дети!
***
Смейся, злой враг!
Да не очень, потому что все погибает -
Слава не погибнет;
Не умрет, а расскажет,
Что творилось в мире,
Чья правда, чья несправедливость
И чьи мы дети.
Наша дума, наша песня
Не умрет, не погибнет...
Вот где, люди, наша слава,
Слава Украины!
***
И вам слава, синие горы,
Окутанные льдом. И вам, рыцари великие,
Бог не забыл вас.
Боритесь - поборете,
Бог вам поможет!
За вас правда, за вас слава
И воля святая!
В других стихах Тарас будто описывает нынешних россиян:
По закону апостола
Вы любите брата!
Суесловы, лицемеры,
Господом прокляты!
Вы любите на брате
Шкуру, а не душу!
Да и лупите по закону
Дочери на шубу,
Байстрюку на приданое,
Женщине на патинки.
Себе же на то, что не знают
Ни дети, ни женщина!
А этот стих звучит как пророчество о будущем Украины после победы над Россией:
И на обновленной земле
Врага не будет, супостата,
А будет сын, и будет мать,
И будут люди на земле!
Что писал Тарас Григорьевич Шевченко о любви
Шевченко никогда не был женат, но несколько раз влюбляся. Своим возлюбленным он посвящал любовную лирику:
Княжна, вы взглядом сладким!
О, Боже, что за день поставь?
Я вам не руку целовал,
Пробежала искра в моей плоти
И я таким покорным стал!
***
Если бы встретились мы снова,
Ты бы испугалась или нет?
Какое тихое слово ты скажешь
Ты бы сказала мне тогда?
Никакого. И не узнала бы.
А может бы потом напомнила,
Сказав: "Снилось глупой".
А я обрадовался бы, мое чудо!
Моя ты судьба чернобровая!
Если бы увидел, напомнил
Веселую и молодую
Бывшее лишенько злое.
Я зарыдал бы, зарыдал!
***
Нет хуже, чем в неволе
О свободе вспоминать. А я
О тебе, воленька моя,
Вот что я напоминаю. Никогда
Ты никогда не казалась мне
Такой красивой и молодой
И прехорошенькой такой
Так, как теперь на чужбине
Как описывал пейзажи Тарас Шевченко - стихи о природе
В своем творчестве Кобзарь часто описывает красоту украинской природы:
Неначе чудо. А кругом
Широколистые тополя
А там и лес, и лес и поле,
И синие горы за Днепром
Сам бог витает над селом...
***
Солнце греет, ветер веет
С поля на долину
Над водой гнет с ивой
Красную калину;
На калине одинокое
Гнездышко качает,
- А где же делся соловей?
Не спрашивай, не знает...
***
Тихонько ветер дует.
Степи, поля и поля мечтают,
Ивы зеленеют над степью.
Ивы зеленеют.
Сады обильные наклонились,
Тополя на свободе
Стоят себе, как сторожа,
Разговаривают с полем.
Тарас Шевченко о семье
В стихе "В нашем раю на земле" Шевченко воспевает образ матери:
В нашем раю на земле
Ничего лучшего нет,
Как тая мать молодая
Со своим дитяточком малым.
Бывает, иногда смотрю,
Удивляюсь чудом, и печаль
Охватит душу; станет жаль
Мне ее, и зажурюсь,
И перед ней помолюсь,
Словно перед образом святым
той Матери святой,
Что в мир наш Бога принесла.