Какой церковный праздник отмечают верующие 9 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

9 марта по новому церковному календарю чтут память сорока Севастийских мучеников. Также в этот день - первая неделя Великого поста, которая называется Торжество Православия. В народе день получил название Сорок святых. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 9 марта (22 марта по старому стилю) - день памяти сорока Севастийских мучеников, погибших за христианскую веру, один из наиболее значимых праздников в церкви.

Видео дня

Сорок Севастийских мучеников были воинами из города Севастия (ныне Турция). Они жили во II веке во времена императора Лициния. Дружина воинов выиграла не одно сражение, но, к несчастью, имела военачальника-язычника, который подчинялся императору. Тот приказал очистить войско от христиан, и военачальник велел воинам принести жертву языческим богам. Но мужчины отказались и их заключили в тюрьму, где стали избивать камнями. Воины молились, а камни отлетали от них, не причиняя вреда. Тогда мужчин заставили раздетыми зайти в замерзшее озеро и всю ночь держали там, растопив в это время баню на берегу. Один из воинов не выдержал и побежал к теплу, но, переступив порог бани, умер. В тот же момент лед на озере внезапно растаял и вода нагрелась, а над головами севастийских воинов появились светящиеся венцы. Один из стражников бросился в воду со словами: "Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами". Но спастись им все-таки не удалось - все мученически погибли.

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Первая неделя (воскресенье) Великого поста называется Торжество Православия. Это праздник почитания святых икон. В VIII-IX веках христианство пережило две волны иконоборчества, когда иконоборцы ложно трактовали заповедь "не сотвори себе кумира" и потому считали святые образы идолами. В то время иконы и фрески уничтожали, а тех, кто хранил их и почитал, перследовали и казнили. Греческий царь Феофил также был иконоборцем, но жена его, Феодора, не разделяла взглядов мужа. После смерти мужа она стала регентом при своем малолетнем сыне и получила возможность управлять государством. В 843 году царица созвала Константинопольский церковный собор, на котором было восстановлено иконопочитание. В честь этого события и установлен сегодняшний праздник - провозглашается торжество Церкви над всеми существовавшими ересями.

Какой церковный праздник 9 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 9 марта

В народе 9 марта - праздник Сорок святых, или Сороки. Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода сегодня - такая будет и следующие 40 дней;

гром слышен - урожай будет плохим;

теплый ветер - лето будет дождливым;

много галок и сорок - скоро наступит совсем летнее тепло.

Одна из самых известных примет этого дня - на Сорок святых должно выпасть 40 лопат снега.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 9 марта нельзя ругаться, сквернословить, отказывать в помощи, обижать людей и животных. Церковь порицает ложь, лень, зависть, жадность, отчаяние.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешается горячая пища с маслом. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют в этот день выполнять любую физическую работу, а также заниматься уборкой дома, стиркой, рукоделием, ремеслом. Нельзя брать деньги взаймы.

Что можно делать 9 марта

В православный праздник сегодня у сорока мучеников просят укрепить веру и мужество, дать сил вынести испытания, достойно пройти беду, голод и холод, избавить от отчаяния и депрессии. Также святым молятся при исполнении воинского долга, женщины просят у сорока мучеников защитить мужчин на войне.

В народном календаре сегодня - вторая встреча весны (первая - на Сретение, третья - на Благовещение). По обычаю в этот день выпекают сорок булочек в форме жаворонков, которые символизируют летящие к Богу души. Выпечку раздают детям, соседям и родственникам.

Кто отмечает день ангела 9 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Александра, Алексей, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Наталия, Николай, Пётр, Сергей, Тарасий, Валерий.

По старому стилю день ангела у Ивана, Иллариона.

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