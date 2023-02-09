Международный день стоматолога отмечается ежегодно 9 февраля. Праздник приурочен ко Дню памяти святой Аполлонии, принявшей мученическую смерть за отказ отречься от Христа. Противники христианства вырвали девушке все зубы. Считается, что молитва Аполлонии помогает снять зубную боль.
В эту дату принято поздравлять всех родных и близких, которые помогают людям обрести красивую улыбку и жевать даже самые твердые орехи. Также сегодня можно поздравить своего зубного врача. А красивые пожелания и картинки с Днем стоматолога собрал УНИАН.
С Днем стоматолога 2023 - стихи и поздравления в прозе
Стоматологи, сегодня
Принимайте поздравления!
Дарит пусть работа радость,
Позитив и вдохновение.
Как и прежде, всем дарите
Красоту улыбок ярких,
Благодарность пациентов
Будет вам пускай подарком.
***
С Днём стоматолога я поздравляю,
В работе я успехов пожелаю.
Довольными клиенты чтобы были
И денежек побольше приносили.
Работа пусть всегда любимой будет,
А счастье и любовь пускай прибудет.
Здоровьица, конечно, тоже больше,
И отдых чуточку был дольше.
***
Стоматолог ты отличный,
В этом я не сомневаюсь,
На твой опыт и талант
Без сомнений полагаюсь.
В праздник твой хочу успеха
В деле сложном пожелать,
Делай нужную работу
С удовольствием, "на пять".
***
Чтоб сами никогда не знали боли —
Зубной, душевной и любой другой.
Вас поздравляем с праздником сегодня,
Наш лучший стоматолог дорогой!
Желаю благодарных вам клиентов,
Чтоб не боялись постучать к вам дверь,
Новейших на работе инструментов
И впечатлений новых в каждом дне.
***
Стоматолог первоклассный,
Проводи на пять работу,
Чтобы статус рос прекрасно,
И в карман текли банкноты!
Очередь из пациентов
Пусть под дверью ожидает,
И работа тебе эта
Наслажденье доставляет!
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Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть тебя везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!
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Пусть работа приносит невероятное удовольствие, положительное настроение и солидные гонорары. Благодарных клиентов тебе круглый год, успешных результатов в привычных и сложных делах, терпения и сил двигаться в правильном направлении.
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В международный день стоматолога желаю всегда следовать своим амбициям и достигать невероятных высот. Пусть всегда будет повод для радости и счастья, а лучше и не один, а 32, как минимум. Пусть результат Вашей работы приносит удовлетворение не только Вашим пациентам, но и Вам.
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С Международным днем стоматолога! Стоматологам желаю ответственных, благодарных пациентов и щедрых гонораров, а всем остальным — красивых, белозубых улыбок и веселой жизни! Пусть мечты сбываются!
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Зубов всем здоровых, улыбки белоснежной, яркой, искренней, чтобы все беды она ослепляла своим блеском. Пусть работа будет легкой, а каждый пациент уходит счастливым и благодарит. С международным днем стоматолога!
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С праздником, профессионалы! Желаю быть гуру своего дела, профессионалом и асом, чтобы видели в ответ улыбки белоснежные, искренние и яркие. Пусть будет в жизни ждать успех и счастье. Спасибо за то, что делаете наши зубы здоровыми!
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Вы лечите наши зубки, делаете наши улыбки красивыми! Желаем вам клиентов по-больше, отзывов о работе только наилучших, здоровья и отличного расположения духа! Мы вам дарим наши зубастенькие улыбочки!