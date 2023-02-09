День стоматолога 2023 отмечается 9 февраля - УНИАН собрал красивые открытки.

Международный день стоматолога отмечается ежегодно 9 февраля. Праздник приурочен ко Дню памяти святой Аполлонии, принявшей мученическую смерть за отказ отречься от Христа. Противники христианства вырвали девушке все зубы. Считается, что молитва Аполлонии помогает снять зубную боль.

В эту дату принято поздравлять всех родных и близких, которые помогают людям обрести красивую улыбку и жевать даже самые твердые орехи. Также сегодня можно поздравить своего зубного врача. А красивые пожелания и картинки с Днем стоматолога собрал УНИАН.

С Днем стоматолога 2023 - стихи и поздравления в прозе

Стоматологи, сегодня

Видео дня

Принимайте поздравления!

Дарит пусть работа радость,

Позитив и вдохновение.

Как и прежде, всем дарите

Красоту улыбок ярких,

Благодарность пациентов

Будет вам пускай подарком.

***

С Днём стоматолога я поздравляю,

В работе я успехов пожелаю.

Довольными клиенты чтобы были

И денежек побольше приносили.

Работа пусть всегда любимой будет,

А счастье и любовь пускай прибудет.

Здоровьица, конечно, тоже больше,

И отдых чуточку был дольше.

***

Стоматолог ты отличный,

В этом я не сомневаюсь,

На твой опыт и талант

Без сомнений полагаюсь.

В праздник твой хочу успеха

В деле сложном пожелать,

Делай нужную работу

С удовольствием, "на пять".

***

Чтоб сами никогда не знали боли —

Зубной, душевной и любой другой.

Вас поздравляем с праздником сегодня,

Наш лучший стоматолог дорогой!

Желаю благодарных вам клиентов,

Чтоб не боялись постучать к вам дверь,

Новейших на работе инструментов

И впечатлений новых в каждом дне.

***

Стоматолог первоклассный,

Проводи на пять работу,

Чтобы статус рос прекрасно,

И в карман текли банкноты!

Очередь из пациентов

Пусть под дверью ожидает,

И работа тебе эта

Наслажденье доставляет!

***

Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть тебя везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!

***

Пусть работа приносит невероятное удовольствие, положительное настроение и солидные гонорары. Благодарных клиентов тебе круглый год, успешных результатов в привычных и сложных делах, терпения и сил двигаться в правильном направлении.

***

В международный день стоматолога желаю всегда следовать своим амбициям и достигать невероятных высот. Пусть всегда будет повод для радости и счастья, а лучше и не один, а 32, как минимум. Пусть результат Вашей работы приносит удовлетворение не только Вашим пациентам, но и Вам.

***

С Международным днем стоматолога! Стоматологам желаю ответственных, благодарных пациентов и щедрых гонораров, а всем остальным — красивых, белозубых улыбок и веселой жизни! Пусть мечты сбываются!

***

Зубов всем здоровых, улыбки белоснежной, яркой, искренней, чтобы все беды она ослепляла своим блеском. Пусть работа будет легкой, а каждый пациент уходит счастливым и благодарит. С международным днем стоматолога!

***

С праздником, профессионалы! Желаю быть гуру своего дела, профессионалом и асом, чтобы видели в ответ улыбки белоснежные, искренние и яркие. Пусть будет в жизни ждать успех и счастье. Спасибо за то, что делаете наши зубы здоровыми!

***

Вы лечите наши зубки, делаете наши улыбки красивыми! Желаем вам клиентов по-больше, отзывов о работе только наилучших, здоровья и отличного расположения духа! Мы вам дарим наши зубастенькие улыбочки!

Картинки и открытки с Днем стоматолога 2023

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