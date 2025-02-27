Какой церковный праздник отмечают верующие 28 февраля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

28 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Василия, исповедника, жившего в VIII веке, и преподобного Касияна, затворника Киево-Печерского. В народе день прозвали Василий Теплый. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 28 февраля (13 марта по старому стилю) - день памяти святого монаха-исповедника Василия.

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Василий жил в VIII веке. Он оставил все мирское и решил стать монахом. Это были времена царствования византийского императора-иконоборца Льва Исаврянина. Случилось так, что Василий вместе с учителем Прокопием Декаполитом выступил против императора, за что их схватили, подвергли истязаниям и заключили в тюрьму. Там они просидели до смерти правителя, а после были освобождены.

До конца своей жизни святой Василий мирно жил в молитве и посту, помогая людям прийти к христианству.

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Преподобный Кассиян жил в XII веке. О его рождении ничего неизвестно. Прославился он как затворник и постник Печерский. В Печерском Патерике его описывают как монаха, который перед всеми себя смирял, был послушлив, очень трудолюбив и постник. Затвор в пещере стал завершением его подвигов. Мощи святого находятся в замурованной келии в Феодосиевых пещерах Киево-Печерской лавры.

Какой церковный праздник 28 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Онисима, одного из 70-ти апостолов Христа. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 28 февраля

В народном календаре 28 февраля - праздник Василий Теплый, Васильев день или Василий Капельник, так как в этот день часто наступает оттепель. По приметам дня можно судить о погоде и урожае:

дождь пошел - лето будет теплым, но дождливым;

звонкая капель - будет хороший урожай;

снег на крыше уже растаял - жди оттепель, а если еще есть длинные сосульки - потепление будет не скоро;

солнечный день - год будет плодородным, а если пасмурный - ночью жди заморозки.

По народной примете, если сегодня выдался солнечный день, нужно выйти на улицу и подышать полной грудью - воздух в это время считается особенно целебным.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 26 февраля церковь порицает ссоры, ложь, лень, зависть, жадность. Нельзя отказывать в помощи, обижать как людей, так и животных, грешить повседневными грехами - сквернословить, желать зла.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что не стоит подметать и мыть пол, чтобы не вымести счастье и здоровье за порог. Также в старину старались на Василия не выходить вечером из дома без лишней надобности - день считался непростым и неудачным.

Что можно делать 28 февраля

В православный праздник сегодня обращаются к святому Василию, как к ходатаю за нас перед Господом - просят помочь исцелиться от недугов, укрепить веру, поспособствовать семейному счастью и благополучию. Считается, что святой Василий любит тружеников, поэтому те, кто много работает в этот день, могут быть уверены - удача не пройдет мимо.

На Василия в дом принято приносить ветки хвои, их вешают на стены и ставят на стол. В народе верят, что они приносят здоровье домочадцам и очищают воздух.

Кто отмечает день ангела 28 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Сергей, Арсений, Василий, Марина и Кира.

По старому стилю день ангела у Алексея, Ивана, Михаила, Николая, Онисима, Петра, Софии.

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