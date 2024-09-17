Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 18 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

18 сентября по новому церковному календарю вспоминают святую мученицу Ариадну. В народе день прозвали Арина Шиповница. Рассказываем о традициях и приметах 18 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

18 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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18 сентября по новому церковному календарю (1 октября по старому) - день памяти святой мученицы Ариадны Промисской.

Ариадна жила во II веке во Фригии (территория современной Турции) и была рабыней. Как-то ее хозяин, Тертилл, по случаю рождения сына устроил торжество с жертвоприношением языческим богам. Ариадна исповедовала христианскую веру и отказалась участвовать в этом событии. За это ее подвергли побоям, а затем бросили в темницу и морили голодом. Но Ариадна оставалась непреклонной - и ее отпустили. Сам же Тертилл послал за ней погоню - Ариадна, увидев, что ее преследуют, стала молиться Богу. Внезапно по ее молитве в горе образовалась расщелина, и святая скрылась в ней - это привело преследователей в смятение и страх. От рук преследователей Бог избавил святую, как избавляет птицу от сетей ловцов.

Церковный праздник 18 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти пророка Захарии, его жены праведной Елисаветы и благоверного князя Глеба.

О чем говорят приметы на 18 сентября

По приметам дня судят, какими будут осень и зима:

листья у березы еще не опали - зима будет теплой;

журавли улетают - жди морозы в конце месяца;

сорняки вытянулись в высоту - зима будет снежной.

В народе 18 сентября - праздник Арина Шиповница. В этот день принято собирать ягоды шиповника, считается, что плоды, собранные до первых заморозков, имеют наибольшую целительную силу.

Что нельзя делать 18 сентября

18 сентября, как и в другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, выступает против клеветы, осуждения, зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

По народным приметам не следует выяснять отношения с близкими, иначе ссора может затянуться надолго, не стоит хвастаться своими успехами и следует быть осторожными в просьбах к Господу - не просить больше, чем нужно.

Что можно делать 18 сентября

У святой Ариадны просят благополучия, здоровья и семейного согласия. Считается, что сегодня нужно сделать какое-то доброе дело - но не напоказ, а втайне.

В народе на Арину Шиповницу принято устраивать девичьи посиделки и шинковать капусту на зиму.

18 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Ариадна, Ирина, София, Аркадий, Сергей, Михаил, Константин, Иван, Владимир, Борис.

По старому стилю именины празднуют Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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