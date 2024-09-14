Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 15 сентября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

15 сентября по новому церковному календарю вспоминают святого великомученика Никиту Готфского. В народе день прозвали Никита Гусятник. Рассказываем о традициях и приметах 15 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

15 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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15 сентября по новому церковному календарю (28 сентября по старому) - день памяти святого великомученика Никиты Готфского.

Никита жил в IV веке в Бессарабии и происходил из племени готфов. Около 325 года он принял крещение и стал проповедовать веру в Христа среди язычников. Но позже попал под гонения - к власти вернулся вождь готфов Афанарих, которого изгнали ранее. Мученика заставляли отречься от веры, но не смогли. Тогда его предали страшным пыткам, а после сожгли на костре в 372 году. По преданию, огонь не тронул тело мученика и позже его похоронили в Киликии (Малая Азия).

У гробницы святого происходили чудеса исцеления. Немного позже часть его мощей перенесли в Константинополь, а часть оказалась в сербском монастыре Высокие Дечаны.

Церковный праздник 15 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти мученика Маманта, а также преподобных Антония и Феодосия Печерских, основателей Киево-Печерского монастыря.

О чем говорят приметы на 15 сентября

По приметам этого дня судят, какими будут зима и даже следующее лето:

день выдался теплый и сухой - зима будет холодная и снежная;

холодный ветер в этот день - лето будет теплым;

в этот день ясно - завтра будет ветрено;

дождь пошел - весна будет поздняя и сырая.

В народе 15 сентября - праздник Никита Гусятник. В это время традиционно начинается охота на диких гусей, а также забивают домашних птиц.

Что нельзя делать 15 сентября

15 сентября, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, осуждения, а также выступает против зависти, жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня не советуют сегодня делать уборку в доме - считается, что можно "вымести" и "смыть" удачу. Выносить из дома вещи и одалживать что-либо соседям - это к убыткам. Также не стоит хвалиться своими удачами и победами, красотой, имуществом - все утечет сквозь пальцы.

Что можно делать 15 сентября

Святому Никите молятся о заступничестве в бедах, защите от злых людей, гонителей и обидчиков, а также от нападений невидимых врагов. В этот день хорошо сделать как можно больше добрых дел - хотя бы небольших, например, помочь кому-то, подать милостыню, покормить бездомных животных.

Убираться в доме сегодня нежелательно, а вот готовить птицу - очень даже можно. Например, в старину главным блюдом в этот день на столе был запеченный гусь.

15 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

По старому стилю именины празднуют Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Филипп.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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