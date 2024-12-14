Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 15 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

15 декабря по новому церковному календарю вспоминают святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского, а также отмечают Собор крымских святых. В народном календаре - Стефанов день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 15 декабря по новому календарю (28 декабря по старому) - день памяти святителя Стефана, исповедника и архиепископа Сурожского, и Собор крымских святых.

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Святитель Стефан родился в конце VII века, в Каппадокии. Воспитывали его в христианских традициях, и с 15 лет он учился в Константинополе. Мальчик имел незаурядные способности, и вскоре о нем узнал Константинопольский патриарх Герман. Он познакомился со Стефаном и оставил его при себе. Несколько лет провел Стефан, служа церкви, а затем принял постриг и ушел в монастырь, а оттуда - искать уединения.

Где-то в это время в Суроже (ныне это г. Судак в Крыму, Украина) умер епископ. Жители города приехали в Константинополь просить назначить нового архипастыря. Патриарх Герман не мог избрать достойного, и тогда по преданию ему во время молитвы явился ангел и указал на Стефана. Стефана рукоположили в епископы, и он уехал в свою епархию.

Когда на византийский престол взошел император-иконоборец Лев Исавр, то сместил патриарха Германа. Тогда святитель Стефан приехал в Константинополь и обличил императора в иконоборстве. Святителя не удалось склонить к иконоборческой ереси, поэтому его за­клю­чили в темницу в Кон­стан­ти­но­по­ле. Вышел оттуда исповедник после смерти императора.

В глу­бо­кой ста­ро­сти Стефан вер­нул­ся в Су­рож, где и умер 15 декабря, но точный год смерти неизвестен. Вскоре после его смерти произошло чудо: еще при жизни Стефан всячески помогал слепому от рождения Ефрему в Суроже. Когда святой умер, Ефрем очень горевал и попросил отвести его поклониться мощам. Как только он припал к ним, то сразу прозрел. Святой Стефан является покровителем города Судак.

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15 декабря по новому стилю празднуют Собор крымских святых, почитая всех святых, подвижников и святителей, которые украсили украинский Крым подвигами христианского просвещения, мученичества и исповедания.

Святой Андрей Первозванный принес в Крым слово евангельской проповеди уже в I веке. В этой же эпохе состоялась христианская миссия священномученика Климента, епископа Римского, который мученически погиб в Крыму. В IV веке на полуострове было уже пять епархий, а в древнем Херсонесе (Корсуне, сейчас он находится в городской зоне Севастополя), принял крещение киевский князь Владимир.

К числу Божьих угодников и чудотворцев, которые своей жизнью, подвигами и чудесами освятили Крым, относятся: апостол Андрей Первозванный, равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя славянские, равноапостольный великий князь Владимир, преподобномученица Параскева, священномученик Климент, Папа Римский, священномученики епископы Херсонесские Агафодор, Василий, Евгений, Елпидий, Еферий, Ефрем и Капитон, исповедник Мартин, папа Римский, исповедник Стефан, архиепископ Сурожский, Савва, архиепископ Сурожский, Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский. Они и многие другие стали небесными покровителями земли Крымской.

В этот день обращаются ко всем крымским святым, подвижникам и святителям со словами: "Величаем вас, все святые, что в украинском Крыму засияли, и чтим святую память вашу, ибо вы молите о нас Христа Бога нашего".

Празднование памяти всех святых земли Крымской было установлено в 1988 году, на тысячелетие крещения Руси.

Какой церковный праздник 15 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Аввакума, одного из 12 малых пророков. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 15 декабря

По приметам дня можно узнать о погоде в ближайшее время, весне и урожае:

выпало много снега - будет хороший урожай зерновых и травы;

снежные узоры на окнах с утра - к ранней и теплой весне;

вороны кружат над домами - к непогоде;

кошка спит целый день - зима будет суровой и морозной.

В народе 15 декабря - праздник Стефанов день. В старину в это время было очень холодно, поэтому говорили: "Студено на Стефана так, что птицы на лету замерзают".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 15 декабря церковь не одобряет ругани, ссор, сквернословия, нельзя завидовать, мстить, лениться, злоупотреблять алкоголем, отказывать в помощи и милостыне, постящимся - нарушать правила поста. Ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует жаловаться на холодную погоду - считается, что тогда здоровье будет слабым. Чтобы укрепить его, нужно, наоборот, сохранять бодрость и хорошее настроение.

Что можно делать 15 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Стефану - просят крепкого здоровья и исцеления от недугов, а также молятся об укреплении веры.

В этот день принято подавать милостыню, а также отдавать нуждающимся теплую одежду, делать кормушки для птиц - это гарантирует удачу на следующий год.

Кто отмечает день ангела 15 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Василий, Иларион, Степан, Павел.

По старому стилю день ангела у Степана, Андрея, Ивана, Николая, Кирилла, Владимира, Матвея, Бориса, Сергея, Маргариты.

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