Какой сегодня православный праздник отмечают верующие, о чем просят у святых и что запрещено в этот день.

Рассказываем, какой сегодня церковный праздник по календарю, что нужно сделать и что запрещено.

Церковный праздник сегодня, 8 июня - день памяти святого апостола Карпа

Карп жил в I веке, был учеником и спутником апостола Павла, а также одним из 70-ти учеников Иисуса Христа.

Карп был добродетельным и умным человеком, и апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской (в Греции). Проповедовал Карп и на острове Крит.

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Есть две версии того, как ушел из жизни святой. По одной он мирно почил в той же Берии, по другой - его преследовали и замучили во времена императора Нерона.

Церковный праздник сегодня, 8 июня - иконы Божией Матери "Споручница грешных", Корецкой

Икона Божией Матери "Споручница грешных", Корецкая хранилась в замке у корецких князей, но после гибели последнего из них икону предложили забрать сестре игумении Серафиме, в православный Свято-Воскресенский Корецкий девичий монастырь. Произошло это в 1622 году, в четверг по Святой Пятидесятнице - в этот день и установили праздник в честь иконы. В 1880 году икону перенесли в возвращенный монастырю Свято-Троицкий храм (г. Корец, Ровенская область).

Икона считается чудотворной - перед ее образом люди получали исцеление. Верующие обращаются к Царице Небесной с просьбами помочь разрешить проблемы, в семейных неурядицах или успокоить душу, когда она болит.

Какой сегодня праздник - народные приметы 8 июня

Приметы этого дня в основном связаны с обитателями водоемов:

утки ныряют - будет дождь;

раки вылезли на берег - тоже к дождю;

рыба плавает на поверхности - к ненастью;

комаров много и роятся - будет теплая погода;

кукушка поет - летом будет стоять жара.

Народный праздник 8 июня называется Карп Карполов - считалось, что в это время очень хорошо ловится карп.

Что нельзя делать на церковный праздник 8 июня

В этот день есть немало запретов. 8 июня нельзя:

ругаться, выяснять отношения - святой Карп был мирным человеком и может разгневаться, поэтому нарушившего ждут неурядицы;

лениться, спать долго - проспите удачу;

ходить в грязном, находиться в бардаке - счастье обойдет дом стороной;

давать деньги в долг - именно сегодня не следует, не отказывайте, просто одолжите деньги завтра;

убирать в доме и выносить мусор после заката солнца - можно вынести домового.

Также сегодня, согласно приметам, запрещалось есть другую рыбу, кроме карпа, иначе пострадает финансовое благополучие. Женщинам в этот день не советовали ходит к водоемам, чтобы их не забрали русалки.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 8 июня

Сегодня полагается много работать - чтобы в жизни было больше счастья. Нужно убрать в доме, привести себя в порядок, полить цветы. Навестите близких и родных.

Ранее мы публиковали православный календарь на июнь 2023 с праздниками по старому и новому стилю.

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