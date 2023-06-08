Рассказываем, какой сегодня церковный праздник по календарю, что нужно сделать и что запрещено.
- Церковный праздник сегодня, 8 июня - день памяти святого апостола Карпа
- Церковный праздник сегодня, 8 июня - иконы Божией Матери "Споручница грешных", Корецкой
- Какой сегодня праздник - народные приметы 8 июня
- Что нельзя делать на церковный праздник 8 июня
- Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 8 июня
Церковный праздник сегодня, 8 июня - день памяти святого апостола Карпа
Карп жил в I веке, был учеником и спутником апостола Павла, а также одним из 70-ти учеников Иисуса Христа.
Карп был добродетельным и умным человеком, и апостол Павел поставил его епископом Берии Фракийской (в Греции). Проповедовал Карп и на острове Крит.
Есть две версии того, как ушел из жизни святой. По одной он мирно почил в той же Берии, по другой - его преследовали и замучили во времена императора Нерона.
Церковный праздник сегодня, 8 июня - иконы Божией Матери "Споручница грешных", Корецкой
Икона Божией Матери "Споручница грешных", Корецкая хранилась в замке у корецких князей, но после гибели последнего из них икону предложили забрать сестре игумении Серафиме, в православный Свято-Воскресенский Корецкий девичий монастырь. Произошло это в 1622 году, в четверг по Святой Пятидесятнице - в этот день и установили праздник в честь иконы. В 1880 году икону перенесли в возвращенный монастырю Свято-Троицкий храм (г. Корец, Ровенская область).
Икона считается чудотворной - перед ее образом люди получали исцеление. Верующие обращаются к Царице Небесной с просьбами помочь разрешить проблемы, в семейных неурядицах или успокоить душу, когда она болит.
Какой сегодня праздник - народные приметы 8 июня
Приметы этого дня в основном связаны с обитателями водоемов:
- утки ныряют - будет дождь;
- раки вылезли на берег - тоже к дождю;
- рыба плавает на поверхности - к ненастью;
- комаров много и роятся - будет теплая погода;
- кукушка поет - летом будет стоять жара.
Народный праздник 8 июня называется Карп Карполов - считалось, что в это время очень хорошо ловится карп.
Что нельзя делать на церковный праздник 8 июня
В этот день есть немало запретов. 8 июня нельзя:
- ругаться, выяснять отношения - святой Карп был мирным человеком и может разгневаться, поэтому нарушившего ждут неурядицы;
- лениться, спать долго - проспите удачу;
- ходить в грязном, находиться в бардаке - счастье обойдет дом стороной;
- давать деньги в долг - именно сегодня не следует, не отказывайте, просто одолжите деньги завтра;
- убирать в доме и выносить мусор после заката солнца - можно вынести домового.
Также сегодня, согласно приметам, запрещалось есть другую рыбу, кроме карпа, иначе пострадает финансовое благополучие. Женщинам в этот день не советовали ходит к водоемам, чтобы их не забрали русалки.
Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 8 июня
Сегодня полагается много работать - чтобы в жизни было больше счастья. Нужно убрать в доме, привести себя в порядок, полить цветы. Навестите близких и родных.
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