Народный праздник 8 сентября известен под названиями Осенины, Рождество Пресвятой Богородицы, Адриан и Наталья-овсяница.

8 сентября по новоюлианскому календарю церковь отмечает великий праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Дева Мария родилась в Назарете у престарелых христиан Анны и Иоакима, которые постоянно молились Богу о детях. Однажды им явился архангел Гавриил и сообщил, что у них родится дочь, которая даст жизнь Спасителю человечества.

По старому стилю в этот день церковь чтит память мученицы Натальи Никомидийской и её мужа Адриана.

В Киевской Руси Рождество Пресвятой Богородицы отмечали торжественным богослужением с песнопениями и тропарями в честь Богородицы. Украинцы с давних времен очень уважали и чтили Деву Марию. Её считали матерью всех людей и верили, что она заботится о каждом верующем и слышит все молитвы. Очень уважали Богородицу запорожские казаки.

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Народный праздник 8 сентября был известен как Спожинки - день окончания сбора урожая и молотьбы зерна. Спожинки отмечались ярмарками, массовыми гуляниями, хождением в гости. Празднование могло длиться целую неделю. По традиции молодожены в этот день обязательно угощали и чтили родителей. Муж готовил угощение для тещи и тестя, а жена - для свекрови и свёкра.

В этот народный праздник также собирали овёс и лён, но только если день выпадал на сухую погоду. Из овса готовили кашу и варили овсяный кисель, а горсть зёрен обязательно добавляли в корм для лошади.

В селах 8 сентября устраивали помочи. Те, кто уже убрал с поля весь урожай, помогали закончить жатву односельчанам. В первую очередь помогали вдовам и сиротам.

Для крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья в этот день обязательно стоит съесть блюдо из овса.

8 сентября знак - Зодиака

Рожденный 8 сентября человек по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня волевые и упорные, никогда не сдаются перед трудностями и стремятся жить лучше. Очень трудолюбивые в профессии и в быту, но не умеют расслабляться. Их больше заботят материальные вопросы, чем духовные. Хорошо ладят с детьми и любят животных.

Что нельзя делать 8 сентября

В Рождество Богородицы нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, строительством. Лучше посвятите день молитве и семье. Также категорически запрещено ругаться с родными и вспоминать старые конфликты. Особенно не стоит конфликтовать мужу и жене.

Нельзя лениться в этот день и спать допоздна, иначе в делах будут преследовать неудачи.

Переедать в этот день - к проблемам с желудкам, а злоупотреблять алкоголем - к ранней смерти.

Приметы погоды 8 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чем выше муравейники построили муравьи, тем суровей будет зима.

Если 8 сентября пошел дождь, то весь сентябрь будет дождливым.

Небо безоблачное - к похолоданию и ночным заморозкам.

Если в лесу много опят, то бабье лето будет коротким.

Холодное утро в этот день предвещает раннюю и холодную зиму.

На калине и на облепихе очень много ягод - к снежной и холодной зиме.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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