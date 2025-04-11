Какой церковный праздник отмечают верующие 12 апреля по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

12 апреля по новому церковному календарю чтут преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского. В этот же день - Лазарева суббота, которую отмечают в память о праведном Лазаре и чуде, которое сотворил Иисус. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 12 апреля (25 апреля по старому стилю) - день памяти преподобного Василия, исповедника.

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Василий жил в VIII веке, в городе Пария, во времена царствования византийского императора Льва Исавра. Местные жители избрали Василия епископом, но император, который был иконоборцем, велел бороться со всеми, кто почитал святые образы.

Против святынь начали борьбу: сжигали образы, сносили фрески и мозаики, а также преследовали христиан. Многих отправили в тюрьмы, некоторых - казнили. Василий и его подвижник Прокопий мужественно противостояли ереси. Василий выступил против иконоборцев и не подписал постановление об уничтожении икон - "Неправедный свиток" Собора 754 года. Тогда, по приказу императора, Василия схватили, пытали и заключили в темницу.

На свободу исповедник вышел лишь после смерти императора Льва. До конца своей жизни епископ служил примером добродетельной и молитвенной жизни.

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12 апреля, как по новому, так и по старому стилю, православные отмечают Лазареву субботу - в память о чуде воскрешения, которое сотворил Иисус Христос. Этот праздник всегда выпадает в канун Вербного воскресенья, поэтому дата события одинакова для юлианского и новоюлианского календарей. Ранее мы подробно рассказывали, что это за праздник - Лазарева суббота, а также о традициях и приметах этого дня.

Какой церковный праздник 12 апреля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 12 апреля

Приметы дня говорят, каким будет урожай и следующий сезон:

утро ясное и с морозом - лето будет неурожайное;

дождь пошел - таким же будет и начало мая;

жаркое солнце - к богатому урожаю;

паутина летает повсюду - к жаре летом.

В народе 12 апреля - праздник Василий Парильщик. Прозвали его так потому, что в этот день обычно припекает солнце и парит землю. В народе по этому поводу так и говорят: "На Василия весна землю парит".

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 12 апреля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ругань, ссоры, злость, жадность, зависть, лень. Не следует отказывать в помощи и милостыне, нужно помочь нуждающимся.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит идти без надобности в лес - считается, что в это время можно встретить медведя, который вышел из берлоги. Согласно поверьям, нельзя ходить в грязной одежде - будут преследовать хлопоты и болезни. Также в народе считается, что все повседневные хлопоты в Лазареву субботу лучше перенести на другой день, хотя в церкви прямого запрета на работу нет.

Что можно делать 12 апреля

В православный праздник сегодня обращаются к святому Василию - молят о том, чтобы придал сил, мужества и избавил от различных недугов.

На Лазареву субботу принято идти в храм, молиться о здоровье и исцелении, можно нести веточки вербы для освящения.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда с маслом и рыбная икра. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

В народе в Васильев день после полудня принято идти париться в баню, а после нужно переодеться во все чистое - считается, что таким образом можно избавиться от болезней.

Кто отмечает день ангела 12 апреля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анфиса, Василий, Давид, Иван, Матвей и Сергей.

По старому стилю день ангела у Ивана, Захара.

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