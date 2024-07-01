Народный праздник 2 июля известен под названиями Фотий, Зосима-пчельник, День пасечника.

Православная церковь Украины 2 июля по новому стилю отмечает положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, а также чествует митрополита Фотия Киевского и Ахтырскую икону Божьей Матери. По старому стилю в праздник сегодня чтят святого мученика Зосима.

Народный праздник 2 июля считается удачным для пасечников. В июле у пчел начинается период активного сбора урожая, а у пасечников прибавляется работы. С насекомыми связана примета: на какое растение на огороде сядут пчелы, те культуры в конце лета уродятся. В этот день для крепкого иммунитета обязательно стоит съесть ложку домашнего мёда.

В праздник 2 июля люди чтили Богородицу и воздерживались от тяжелого физического труда и рукоделия. День считается удачным для девушек и женщин. У них получится всё запланированное, а у беременных легко пройдут роды.

Видео дня

В июле украинцы начинали жать хлеб и косить сено. Если зерно ещё не созрело, то первый сноп собирали и освящали в церкви чисто символически, на удачу и хороший урожай.

Девушки в этот народный праздник занимались гаданиями на судьбу и суженых, хотя церковь осуждала такие занятия. Результаты обрядов считали очень точными

2 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру трудолюбивые, ответственные, честные. Держат слово и не опаздывают на встречи. Для них очень важно мнение близких. Рожденные 2 июля способны на удивительные поступки, но быстро теряют уверенность в себе.

Что нельзя делать 2 июля

Запрещено сегодня обижать и убивать пчел, вредить улью, беспокоить и дразнить их. Пасечникам не стоит пересчитывать пчел и хвалиться урожаем мёда.

Нельзя 2 июля вредить природе, топтать и просто так срывать растения, мусорить, выливать отходы в реку, обижать животных. Также не стоит рыбачить и охотиться.

Не стоит сегодня участвовать в конфликтах, особенно если ссору начинаете вы, иначе надолго испортите отношения с человеком.

В сегодняшний посвященный Богородице праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, работать на поле и в огороде, поднимать тяжести.

Неудачный день для больших покупок и крупных финансовых трат - они не принесут радости.

Приметы погоды 2 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Радуга во второй половине дня предвещает хорошую погоду.

Если днем не видно муравьев и пчел на улице, то будет дождь.

Гроза сегодня предвещает частые дожди в июле.

Если липа уже отцвела, то будет ранняя осень.

Много росы утром - к сильной жаре.

Утренний дождь будет идти целый день, а вечерний быстро закончится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: