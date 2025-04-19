Сегодняшний праздник имеет несколько важных обычаев, которые нужно соблюдать православным.

Сегодняшний день является крайне важным для всех христиан. Узнайте в нашем материале, какой праздник 19 апреля наступает в Украине и в мире, что празднуют православные и какие у этого дня есть запреты.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Иоанна Печерника. Продолжается Страстная неделя, шестой день которой называется Великая суббота. Заканчивается Великий пост - это последняя дата, когда запрещено есть мясо и молочные продукты.

По старому стилю верующие чествуют архиепископа Мефодия Моравского. Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День окружающей среды. Цель торжества - обратить внимание украинцев на экологические проблемы и призвать людей проводить больше времени на свежем воздухе.

Из выдающихся украинцев родились в эту дату художник Руфин Судковский, балетмейстер Александр Сегаль, офицер полка "Азов" и Герой Украины Николай Чуприн.

Какой сегодня праздник в мире

На всемирном уровне отмечается 19 апреля праздник Международный день цирка. В этот торжество принято поздравлять всех, кто имеет отношение к цирковому искусству.

Другие известные сегодня праздники мира - День владельцев домашних животных, День музыкальных магазинов, День поэзии и творческого мышления, День чеснока, День подснежника.

Среди мировых знаменитостей родились 19 апреля философ Густав Фехнер, драматург Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре, физик Гленн Сиборг, футболист Ривалдо, актеры Хайден Кристенсен и Кейт Хадсон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В 2025 году праздник сегодня - Великая суббота Страстной недели. В этот день верующие заканчивают подготовку к Пасхе - пекут пасхи, делают крашанки и убирают в дом. С утра рекомендуется посетить богослужение и посвятить пасхальную корзину.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у верующих, чтобы не нарушить его запреты. В Великую субботу нельзя ругаться с близкими, отказывать в помощи другим людям и употреблять алкоголь. Также под запретом тяжелый физический труд, работа на огороде и в саду.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

тихий день без ветра и дождя предвещает хороший урожай раннего зерна;

на березе уже появились листья - пора сажать картошку;

если дождит, то июнь будет засушливым;

во время заката небо оранжевого цвета - к засухе, красного - к дождям.

Погода 19 апреля в Украине будет теплой, но облачной, местами с дождями.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена.

По старому стилю в праздник 19 апреля поздравляют обладателей имён Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.

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