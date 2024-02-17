Какой церковный праздник отмечают 18 февраля по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

18 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают святителя Агапита и святителя Льва I, папу Римского. В народе праздник называется Овсянки. О запретах и приметах дня и что отмечают в православной церкви 18 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

18 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

18 февраля по новому стилю (3 марта по старому стилю) - день памяти святителя Агапита исповедника, епископа Синадского и святителя Льва I, папы Римского.

Святитель Агапит родился и жил в III-IV веках, в Каппадокии (Малая Азия) в семье христиан. Еще юношей он поступил в монастырь. Благодаря жизни в молитвах и посте Агапит получил от Господа дар чудотворения.

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Однажды императору Ликинию стало известно, что инок Агапит обладает необычайной физической силой. Правитель распорядился призвать мужчину на военную службу. Агапит покорился, но когда начались гонения на христиан, то исповедал веру в Христа и присоединился к мученикам. Ему довелось перенести немало страданий, но он остался жив.

Когда скончался Ликиний, то новый правитель, Константин Великий, узнал, что по молитве Агапита происходят исцеления. Император отпустил инока на волю. Агапит вернулся в обитель, и вскоре его избрали на кафедру епископа Синадского. Себя он показал как мудрый правитель и умер в глубокой старости.

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Свя­ти­тель Лев родился в середине V века. Он имел хорошее об­ра­зо­ва­ние, и впереди его ждала блестящая ка­рье­ра, но Лев выбрал духовный путь - стал ар­хи­ди­а­ко­ном при па­пе Сиксте III. Когда Сикст умер, то Льва из­брали Па­пой Рим­ской Церк­ви.

Свя­той Лев был за­щит­ни­ком пра­во­сла­вия про­тив ере­си Ев­ти­хия и Ди­о­ско­ра. Льву, благодаря его по­сла­ни­я­м к свя­тым Кон­стан­ти­но­поль­ским ца­рям Фе­о­до­сию II и Мар­ки­а­ну, удалось созвать IV Все­лен­ский Хал­ки­дон­ский Со­бо­р, на котором осудили ересь мо­но­фи­зи­тов. Известен также факт, когда в 452 го­ду Лев только си­лою своего сло­ва удер­жал пред­во­ди­те­ля гун­нов Ат­ти­лу, чтобы те не разорили Ита­лию.

Свя­ти­тель до­жил до глу­бо­кой ста­ро­сти: он за­ра­нее знал о своей смер­ти и успел к ней подготовиться. Похоронили его в Ва­ти­кан­ском со­бо­ре в Риме.

Праздник 18 февраля по старому стилю - день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, и святой мученицы Агафии.

О чем говорят приметы на 18 февраля

В народном календаре 18 февраля - праздник Агап, Овсянки, Овсянкин день, Ярило с овсянкой. Считалось, что именно в это время впервые после холодов начинает петь маленькая птичка овсянка, и она "ведет за собой весну".

Большинство примет дня связаны с урожаем:

началось половодье - летом будет хороший сенокос;

день выдался погожий, без осадков - к хорошему урожаю;

если слышен гром - тоже будет богатый урожай;

бледный месяц на небе - жди сильный снегопад, а если ясный - будет стужа.

Желтую птичку овсянку считают символом весны, считается, что если ее случайно увидеть - это к добру.

Что нельзя делать 18 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - грустить, пребывать в унынии, ругаться и бездельничать. По народным приметам, в этот день не стоит носить одежду темного цвета - можно накликать беду.

Что можно делать 18 февраля

Святителям Агапиту Синадскому и Льву, папе Римскому, молятся об исцелении от различных недугов.

С этого дня нужно начинать готовиться к полевым работам. В старину хозяйки пекли пирожки из овсяной муки, овсяное печенье и булочки в форме птичек. Такой выпечкой нужно угостить родных и близких, а если увидишь птичку овсянку - то покормить и ее. Также по примете, 18 февраля нужно надеть что-нибудь желтое - на удачу.

18 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Агапит, Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.

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