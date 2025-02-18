Сегодняшняя дата известна многими украинскими традициями и запретами, о которых стоит знать каждому украинцу. Мы рассказали интересные факты об этом дне - какой праздник 18 февраля наступает в Украине и в мире, чего нельзя делать и кто из знаменитостей родился сегодня.
Какой сегодня праздник церковный
По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти святителя Агапита Исповедника и папы римского Льва I Великого. Последнему молятся об исцелении болезней - такая молитва может помочь даже при тяжелых недугах. По старому календарю верующие чтят архиепископа Феодосия Черниговского.
Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и как благополучно его провести.
Какой сегодня праздник в Украине
Официальных национальных торжеств сегодня нет. Народный праздник сегодня в Украине - День преподобного Льва.
Из выдающихся украинцев в эту дату родились агроном Лев Симиренко, педагог София Русова, певица Оксана Петрусенко, военный и Герой Украины Тарас Матвиив.
Какой сегодня праздник в мире
В мире отмечается 8 февраля праздник Международный день батарейки. Это торжество совпадает с датой рождения ученого Алессандро Вольта, который изобрел прототип современных батарей. Без этих приспособлений невозможна работа большинства устройств.
Другие известные сегодня праздники - День Плутона, День благодарности большому пальцу, День дегустации вина, Международный день синдрома Аспергера.
Среди мировых знаменитостей в эту дату родились ученый Леон Баттиста Альберти, физик Алессандро Вольта, автоконструктор Энцо Феррари, режиссеры Милош Форман и Джон Хьюз, актеры Джон Траволта и Мэтт Диллон.
Что за праздник сегодня по народному календарю
В народе праздник сегодня известен под названием Овсянкин день, поскольку с теплых краев начинают прилетать птицы овсянки. Встретить их сегодня считается очень удачной приметой.
Украинские хозяйки 18 февраля выпекали печенье в форме птиц, а также готовили различные блюда из овсяной крупы. Готовые изделия раздавали родным, а остатки скармливали домашнему скоту. Таким образом наши предки надеялись ускорить наступление весны.
Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы
Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы знать о его запретах. В сегодняшнюю дату нельзя ссориться с родными, ругаться матом, бездельничать, носить темную одежду. Не стоит жалеть себя и вспоминать старые невзгоды, иначе погрязните в унынии.
В этот день известны следующие погодные приметы:
- если потеплело, то до конца зимы больше не будет морозов;
- мороз ударил - к ранней и теплой весне;
- прогремел гром - к урожайному году;
- если уже прилетели перелетные певчие птицы, то скоро потеплеет.
Погода 18 февраля будет облачной и сухой, с ночными заморозками.
У кого День ангела сегодня
По новому стилюДень ангела 18 февраля отмечают Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария, Пульхерия.
По старому стилю праздник 18 февраля наступает у обладателей имен Антон, Макар, Михаил, Агата, Александра, Василиса.