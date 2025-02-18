Праздник 18 февраля богат народными обычаями, о которых стоит знать всем.

Сегодняшняя дата известна многими украинскими традициями и запретами, о которых стоит знать каждому украинцу. Мы рассказали интересные факты об этом дне - какой праздник 18 февраля наступает в Украине и в мире, чего нельзя делать и кто из знаменитостей родился сегодня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти святителя Агапита Исповедника и папы римского Льва I Великого. Последнему молятся об исцелении болезней - такая молитва может помочь даже при тяжелых недугах. По старому календарю верующие чтят архиепископа Феодосия Черниговского.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и как благополучно его провести.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств сегодня нет. Народный праздник сегодня в Украине - День преподобного Льва.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились агроном Лев Симиренко, педагог София Русова, певица Оксана Петрусенко, военный и Герой Украины Тарас Матвиив.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 8 февраля праздник Международный день батарейки. Это торжество совпадает с датой рождения ученого Алессандро Вольта, который изобрел прототип современных батарей. Без этих приспособлений невозможна работа большинства устройств.

Другие известные сегодня праздники - День Плутона, День благодарности большому пальцу, День дегустации вина, Международный день синдрома Аспергера.

Среди мировых знаменитостей в эту дату родились ученый Леон Баттиста Альберти, физик Алессандро Вольта, автоконструктор Энцо Феррари, режиссеры Милош Форман и Джон Хьюз, актеры Джон Траволта и Мэтт Диллон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Овсянкин день, поскольку с теплых краев начинают прилетать птицы овсянки. Встретить их сегодня считается очень удачной приметой.

Украинские хозяйки 18 февраля выпекали печенье в форме птиц, а также готовили различные блюда из овсяной крупы. Готовые изделия раздавали родным, а остатки скармливали домашнему скоту. Таким образом наши предки надеялись ускорить наступление весны.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы знать о его запретах. В сегодняшнюю дату нельзя ссориться с родными, ругаться матом, бездельничать, носить темную одежду. Не стоит жалеть себя и вспоминать старые невзгоды, иначе погрязните в унынии.

В этот день известны следующие погодные приметы:

если потеплело, то до конца зимы больше не будет морозов;

мороз ударил - к ранней и теплой весне;

прогремел гром - к урожайному году;

если уже прилетели перелетные певчие птицы, то скоро потеплеет.

Погода 18 февраля будет облачной и сухой, с ночными заморозками.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 18 февраля отмечают Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария, Пульхерия.

По старому стилю праздник 18 февраля наступает у обладателей имен Антон, Макар, Михаил, Агата, Александра, Василиса.

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