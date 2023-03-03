Эти рецепты овсяного печенья выручат, если вдруг у вас под рукой не оказалось сахара или яиц, или же вы любите полезную выпечку.

Овсяное печенье любят все, а если кто-то и не любит, то мы таких не знаем. С сахаром или медом, с яйцами и без, и даже без муки - мы собрали рецепты овсяного печенья на любой вкус и, как говорится, на все случаи жизни. Советуем попробовать приготовить - вам точно понравится.

Ранее мы рассказывали, как приготовить имбирное печенье - очень простой рецепт.

Овсяное печенье с корицей

Корицу в овсяное печенье советуем добавлять обязательно - она придает выпечке неповторимый вкус и аромат. Для приготовления вам понадобятся:

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овсяные хлопья быстрого приготовления - 150 г;

пшеничная мука - 20 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 70 г;

сливочное масло - 70 г;

корица - 2 ч. л.

Отделите желтки от белков и взбейте их 1/2 сливочного масла, корицей и сахаром. Взбейте белки в плотную пену. Обжарьте овсяные хлопья на оставшемся масле в течение 10 минут, помешивая. Дайте остыть и смешайте с яично сахарной смесью и мукой. Добавьте белки, перемешайте. Выложите ложкой печенье на противень с пергаментом. Выпекайте 15 минут в разогретой духовке при 180°С.

Овсяное печенье без яиц

Эта выпечка готовится с изюмом и медом, за счет этого уменьшается количество сахара в рецепте. Также это овсяное печенье отлично готовить в пост. Для приготовления вам понадобятся:

овсяная мука или овсяные хлопья - 150 г;

растительное масло - 60 г ;

вода - 60 мл;

мед - 60 г;

сахар - 120 г;

соль - 1/3 ч. л.;

изюм темный - 50 г;

мука - 240 г;

разрыхлитель - 10 г;

ванилин - щепотка;

корица - ½ ч. л.

Запарьте изюм, а затем измельчите его в блендере на пюре. Соедините масло и воду, сахар, соль, изюм и перемешайте. Добавьте овсяную муку или хлопья, измельченные в муку, и снова перемешайте. Пшеничную муку соедините с разрыхлителем, ванилином и корицей. Добавьте в основную массу и перемешайте. Отщипывая небольшие кусочки, сформируйте шарики размером с грецкий орех. Выложите на противень с пергаментом и слегка приплюсните. Выпекайте в разогретой духовке при 180°C 10-15 минут.

Овсяное печенье без сахара

Еще один интересный постный рецепт овсяного печенья - здесь сахар полностью заменили медом. Для приготовления вам понадобятся:

овсяные хлопья быстрого приготовления - 100 г;

масло растительное - 90 г;

мед - 3 ст. л.;

разрыхлитель - 0,5 ч. л.;

рубленые орехи - 0,5 стакана.

Измельчите овсяные хлопья в блендере. Смешайте полученную муку, разрыхлитель и орехи. Добавьте масло и мед и замесите тесто. Сформируйте при помощи двух ложек, смоченных в воде, печенье и выложите его на противень с пергаментом. Придавите печенье слегка и посыпьте сверху измельченными орехами. Выпекайте в разогретой духовке при 180°C 10-15 минут.

Овсяное печенье без муки

Рецепт для тех, кто борется с лишними килограммами. В этом печенье нет не только муки, но и яиц и сахара - вместо них бананы и сухофрукты. Для приготовления вам понадобятся:

бананы - 200 г (2 шт.);

овсяные хлопья - 150 г;

изюм, курага, чернослив - 100 г;

ванилин - на кончике ножа;

корица - 1/2 ч. л.

Разомните бананы вилкой или пробейте в блендере. Добавьте овсяные хлопья, ванилин, корицу и соль, перемешайте, накройте пищевой пленкой и оставьте на полчаса. Помойте и обдайте кипятком сухофрукты. Порежьте курагу и чернослив на кусочки, добавьте вместе с изюмом к бананово-овсяной массе, перемешайте. Сформируйте печенье, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180°С 10-15 минут.

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